Brokers Union και Όμιλος Ιατρικού ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία νέα αποκλειστική στρατηγική συνεργασία

Η Brokers Union ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη νέα αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού, έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2026.

Στα πλαίσια συνεργασίας, όλοι οι ασφαλισμένοι που διατηρούν ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω της Brokers Union αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων στις μονάδες του Ομίλου Ιατρικού στην Αττική και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από τον κλάδο ασφάλισης ή το είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προνομιακές χρεώσεις σε ιατρικές επισκέψεις, σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγχου (Check Up), καθώς και σημαντικά οικονομικά οφέλη σε υπηρεσίες νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Brokers Union να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που συνοδεύουν κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων.

Η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και η πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η Brokers Union επενδύει σε συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς, ενισχύοντας συνεχώς το επίπεδο των παροχών που προσφέρει και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής εμπειρίας για τους πελάτες της και το δίκτυο συνεργατών της.

Η συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού αποτελεί ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Εταιρείας στη διαμόρφωση λύσεων που συνδυάζουν ποιότητα, αξιοπιστία και πραγματικό όφελος για τον ασφαλισμένο.

«Προτεραιότητά μας, οι Συνεργάτες μας».