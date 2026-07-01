135 χρόνια Εθνική Ασφαλιστική: Μια μεγάλη ιστορία συνεχίζει να εξελίσσεται

Σε μια ξεχωριστή βραδιά, η εταιρεία τίμησε τους ανθρώπους του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου που διαμορφώνουν το μέλλον της

Τη συμπλήρωση 135 ετών αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της Βραδιάς Βραβεύσεων του Εταιρικού Παραγωγικού της Δικτύου. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 700 συνεργατών, στελεχών και προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα, συνδύασε την αναγνώριση των κορυφαίων επιδόσεων των συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον εορτασμό της μακρόχρονης ιστορίας και της διαχρονικής προσφοράς της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε το 1891 και, σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί στον ασφαλιστικό κλάδο. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Μαζαράκης

Με το βλέμμα στο μέλλον

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Κώτσαλος με μια σύντομη αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας της εταιρείας. Αναφερόμενος στη διαχρονική συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς, υπογράμμισε: «Σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική ανοίγει ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της. Η νέα αυτή πορεία φιλοδοξεί να συνδυάσει τη βαριά παρακαταθήκη των τελευταίων 135 ετών με τις αναπτυξιακές προοπτικές του μέλλοντος».

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Εθνική Ασφαλιστική αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος χαρακτήρισε την απόκτηση της ιστορικής ασφαλιστικής εταιρείας στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Απευθυνόμενος στους συνεργάτες της εταιρείας, συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν ώστε η Εθνική Ασφαλιστική να συμπληρώσει 135 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, επισημαίνοντας ότι: «Η επιτυχία της Εθνικής Ασφαλιστικής βασίζεται στους ανθρώπους της και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει διαχρονικά με τους πελάτες τους». Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Εθνικής Ασφαλιστικής για την Πειραιώς και τον κομβικό ρόλο του δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων στη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι μεγάλοι οργανισμοί δεν χαρακτηρίζονται μόνο από την ιστορία τους, αλλά από την ικανότητά τους να τιμούν το παρελθόν και ταυτόχρονα να διαμορφώνουν το μέλλον τους».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Κώτσαλος

Οι άνθρωποι πίσω από 135 χρόνια εμπιστοσύνης

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται δίπλα στους ασφαλισμένους, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια.

Στη συμβολή τους αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, τονίζοντας ότι: «Το Εταιρικό Δίκτυο αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δεν το βλέπουμε ως ένα κανάλι διανομής, αλλά ως έναν από τους σημαντικότερους λόγους που η εταιρεία διατηρεί τη θέση της στην κορυφή της αγοράς εδώ και 135 χρόνια. Γιατί κανένα άλλο κανάλι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος με τον πελάτη του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της επετείου ως σημείου σύνδεσης της ιστορικής διαδρομής της εταιρείας με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αύριο. «Η ιστορία έχει αξία μόνο όταν αποτελεί τη βάση για το επόμενο βήμα. Και η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 135 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: εξελίσσεται, προσαρμόζεται και προχωρά μπροστά, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Ζερβουδάκης

Επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Δικτύου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι επιδόσεις του Εταιρικού Δικτύου, το οποίο συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία το 2025, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του αυξήθηκε κατά 8,2%, επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, ενώ στα χαρτοφυλάκια που είναι ανοιχτά σε νέες πωλήσεις η αύξηση διαμορφώθηκε στο 18%. Η θετική αυτή πορεία συνεχίζεται και το 2026, με διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Ζερβουδάκης, συνεχάρη τους συνεργάτες για τη συμβολή τους στην πορεία της εταιρείας, τονίζοντας ότι: «Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα επαγγελματισμού, συνέπειας και προσαρμοστικότητας. Ούτε το ισχυρό brand ούτε ένα success story αρκούν από μόνα τους για να κάνουν τη στρατηγική πράξη. Σε κάθε επιτυχημένο μετασχηματισμό, ο καθοριστικός παράγοντας είναι πάντα οι άνθρωποι. Εσείς δίνετε πραγματική δύναμη και προοπτική. Μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο μιας εταιρείας που, μετά από 135 χρόνια, συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί».

Έχοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη 135 ετών και με ξεκάθαρο προσανατολισμό για το μέλλον, η Εθνική Ασφαλιστική εισέρχεται στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της, διατηρώντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.