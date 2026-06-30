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Ατλαντική Ένωση: Δημιουργεί δίχτυ προστασίας με την Ολιστική Ασφάλιση Επιχείρησης

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Ατλαντική Ένωση
Με την Ολιστική Ασφάλιση Επιχείρησης, η Ατλαντική Ένωση δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των πελατών της.
Τι καλύπτει:
-Κτίρια, Μηχανήματα & Εμπορεύματα
-Αστική Ευθύνη Χώρου 
-Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
-Τεχνικές Ασφαλίσεις
-Ασφάλιση Μεταφορών
-Διακοπή Εργασιών
-Επαγγελματικά Οχήματα 
-Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
-Εγγυητικές Επιστολές
«Εσύ κράτα το βλέμμα στην ανάπτυξη. Την ασφάλεια την αναλαμβάνουμε εμείς!» λένε οι άνθρωποι των πωλήσεων στην Ατλαντική Ένωση, που γνωρίζουν καλά τις ανάγκες των πελατών και είναι εδώ και 10 χρόνια πρώτη σε φερεγγυότητα, με δείκτη 293%!

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Ατλαντική Ένωση Ολιστική Ασφάλιση Επιχείρησης

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