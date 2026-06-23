ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική | Χορηγός της συμμετοχής «Flandy» - Στεφανή στο 70ο Ράλλυ Ακρόπολις 2026!

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, στηρίζοντας διαχρονικά τον θεσμό του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις και τα μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα που προβάλλουν τη χώρα μας παγκοσμίως, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη χορηγική της υποστήριξη στο πλήρωμα των «Flandy» - Στεφανή για τη συμμετοχή τους στο 70ο Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Το θρυλικό «Ράλλυ των Θεών», ένας από τους πιο απαιτητικούς, σκληρούς και συναρπαστικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), αποτελεί το ιδανικό πεδίο για την ανάδειξη των αξιών που πρεσβεύει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: της υψηλής αξιοπιστίας, της στρατηγικής, της απόλυτης ακρίβειας και, πάνω από όλα, της ασφάλειας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που προσελκύει τα κορυφαία πληρώματα από όλο τον κόσμο, το δίδυμο των Flandy και Στεφανή, είναι έτοιμο να ριχτεί στη μάχη με στόχο μια κορυφαία διάκριση.

Σε αυτή την πρόκληση, ο πολλά υποσχόμενος και ανερχόμενος Έλληνας οδηγός «Flandy» θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο WRC, έχοντας ως συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή, έναν από τους πλέον έμπειρους ανθρώπους του θεσμού και μακροβιότερο αγωνιζόμενο στην ιστορία του WRC, ο οποίος μετρά 31 συμμετοχές στο Ράλλυ Ακρόπολις από το 1975 έως σήμερα.

O κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, δήλωσε σχετικά:

“Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στηρίζουμε την τόσο σημαντική αγωνιστική προσπάθεια του πληρώματος “Flandy”-Στεφανή στο φετινό WRC Ράλλυ Ακρόπολις. Η συμμετοχή τους σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα —έναν καταξιωμένο θεσμό που συμβολίζει την αντοχή, τη στρατηγική και την υπέρβαση — συμβαδίζει απόλυτα με τη φιλοσοφία και τις εταιρικές αξίες της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Με τη χορηγία αυτή και το λογότυπό μας να κοσμεί το όχημα του πληρώματος, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στηρίζοντας ενεργά πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν το πνεύμα της προσπάθειας, των υψηλών επιδόσεων και της αριστείας.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στους Flandy – Στεφανή και η σκέψη μας θα είναι δίπλα τους σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.”