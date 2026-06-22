“NN Volunteer” Week 2026: Υλοποιήθηκε και φέτος, με μεγάλη συμμετοχή, η εβδομάδα εθελοντικής προσφοράς από τους εργαζομένους της NN Hellas

Η NN, πιστή στο όραμά της για έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα ευημερούν για πολλές γενιές ακόμη, επενδύει σταθερά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σωματική, ψυχική και οικονομική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, η καθιερωμένη ετήσια Εβδομάδα Εθελοντισμού κατέχει κεντρικό ρόλο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους της εταιρίας να βιώσουν την προσωπική προσφορά και συμμετοχή.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, έχοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ Διεθνές Έτος Εθελοντισμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, 192 εθελοντές - εργαζόμενοι της NN Hellas διέθεσαν συνολικά 924 ώρες εθελοντικής εργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη περισσότερων από 700 συνανθρώπων μας.

Μέσα από πληθώρα δράσεων που η εταιρία σχεδίασε σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς όπως η ανθρωπιστική οργάνωση “Humanity Greece” και η “Wise Greece”, συμμετείχαν ενεργά σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, πολιτιστικής σύνδεσης και δημιουργικής έκφρασης, στηρίζοντας ευάλωτες ομάδες, παιδιά και μεγαλύτερους σε ηλικία συνανθρώπους μας.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο δράσεων όπως το “A Kitchen for Good” και το “Gifted Boxes of Happiness”, οι άνθρωποι της NN Hellas προετοίμασαν περισσότερα από 200 γεύματα και τα διένειμαν σε οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, δημιούργησαν 200 δώρα για παιδιά, ενώ μέσω πρωτοβουλιών όπως το «Ανακαλύπτοντας τον Πολιτισμό Μαζί» ενίσχυσαν την κοινωνική επαφή και συμμετοχή μεγαλύτερων σε ηλικία συνανθρώπων μας - ωφελούμενων του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία του Ινστιτούτου Prolepsis. Παράλληλα, συμμετείχαν σε δημιουργικά εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης υλικών με κοινωνικό σκοπό, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στήριξαν, μέσα από το NN Charity Run, τους σκοπούς της ActionAid - ειδικότερα για την ενδυνάμωση ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή κοινωνικό αποκλεισμό. Την τελευταία ημέρα της εβδομάδας υλοποιήθηκε, με μαζική συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση της We4All, δράση περιβαλλοντικής προστασίας με καθαρισμό δασικής περιοχής στην Ανατολική Αττική, για την πρόληψη πυρκαγιών και τη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της NN, όπως αποτυπώθηκε και μέσα από τις δράσεις της εβδομάδας. H Εβδομάδα Εθελοντισμού υπογραμμίζει διαχρονικά τη σημασία της κοινότητας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της έμπρακτης προσφοράς.