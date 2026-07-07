Νέος Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ο κ. Αργύρης Τζικόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοινώνει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο κ. Αργύρης Τζικόπουλος.

Ο κ. Αργύρης Τζικόπουλος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ηγεσία οργανισμών εκπαίδευσης και κοινωνικού αντίκτυπου, με σημαντικό αποτύπωμα στον σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Έχει διακριθεί για την ικανότητά του να συνδυάζει στρατηγική σκέψη με αποτελεσματική εκτέλεση, ενισχύοντας συστηματικά τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή πορεία των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιείται.

Κατά τη θητεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος του Junior Achievement Greece, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παρουσίας του οργανισμού σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική του εμβέλεια, τα οικονομικά του μεγέθη και το δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών.

Η ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης από τον κ. Τζικόπουλο σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το ΕΙΑΣ, σε ένα περιβάλλον όπου ο ασφαλιστικός κλάδος μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς και οι απαιτήσεις για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και πιο σύνθετες. Το Ινστιτούτο παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του να αποτελεί τον βασικό φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς, επενδύοντας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία νέων συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Νίκος Σωφρονάς, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΕΙΑΣ από το 2017, έχει συνδέσει το όνομά του με μια από τις πλέον δημιουργικές και παραγωγικές περιόδους στην ιστορία του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, στη διεύρυνση των συνεργασιών με την ασφαλιστική αγορά και ακαδημαϊκούς φορείς, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του οργανισμού και στην περαιτέρω καθιέρωση του ΕΙΑΣ ως σημείου αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου. Με όραμα, συνέπεια, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, στήριξε το Ινστιτούτο διατηρώντας σταθερά την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον θεσμικό ρόλο του ΕΙΑΣ τόσο σε περιόδους σημαντικών προκλήσεων όσο και σε περιόδους ανάπτυξης και μετασχηματισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη θεσμική του ενδυνάμωση και στη διαρκή εξέλιξή του.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026, ο κ. Σωφρονάς θα συνεχίσει να συνδέεται με το ΕΙΑΣ από τον ρόλο του Συμβούλου, συμβάλλοντας ενεργά στην ομαλή μετάβαση στη νέα διοικητική περίοδο και στη διασφάλιση της συνέχειας και της αναπτυξιακής προοπτικής του Ινστιτούτου.

Από το 1987, το ΕΙΑΣ αποτελεί τον βασικό εκπαιδευτικό πυλώνα του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου, επενδύοντας διαρκώς στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών δυνατοτήτων των ανθρώπων του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΑΣ, κ. Giuseppe Zorgno, δήλωσε:

«Ο κ. Τζικόπουλος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση του ΕΙΑΣ σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων αλλά και ευκαιριών για την ασφαλιστική αγορά και την επαγγελματική εκπαίδευση. Η εμπειρία του στην ανάπτυξη οργανισμών, στις στρατηγικές συνεργασίες και στη διαχείριση σύνθετων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα του Ινστιτούτου. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΙΑΣ ως σημείου αναφοράς για τη γνώση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του ασφαλιστικού κλάδου.

Ο κ. Νίκος Σωφρονάς υπηρέτησε το ΕΙΑΣ με επαγγελματισμό, αφοσίωση και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, αφήνοντας μία σημαντική παρακαταθήκη για το Ινστιτούτο και συμβάλλοντας καθοριστικά στη σημερινή του θέση και αναγνώριση στον ασφαλιστικό κλάδο. Η συμβολή του στην αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας του ΕΙΑΣ υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και τον ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα προσέφερε. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο του συμβουλευτικό ρόλο και σε κάθε μελλοντική του πρωτοβουλία.»