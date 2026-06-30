Carglass® Ελλάδος: Δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο διαγωνισμό Best of Belron® 2026

Η Carglass® Ελλάδος συμμετείχε με επιτυχία στον παγκόσμιο διαγωνισμό Best of Belron® 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου στη MEO Arena της Λισαβόνας, συγκεντρώνοντας τους 30 κορυφαίους τεχνικούς του Ομίλου Belron® από όλο τον κόσμο.

Για δύο ημέρες, οι φιναλίστ αναμετρήθηκαν σε απαιτητικές δοκιμασίες επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων, καθώς και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, με βασικά κριτήρια την ασφάλεια, την ποιότητα και την απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι, συνεργάτες και πελάτες του Ομίλου Belron®, σε μια διοργάνωση που προάγει την τεχνική αριστεία, την καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Αλέξανδρος Κιάσσος, τεχνικός της Carglass® Ελλάδος από το 2011. Έπειτα από την κατάκτηση του εθνικού τίτλου Best of Belron Greece και μήνες εντατικής προετοιμασίας, βρέθηκε ανάμεσα στους 30 κορυφαίους τεχνικούς του Ομίλου Belron® παγκοσμίως, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης σε έναν διαγωνισμό εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, όπου αναμετρώνται οι καλύτεροι τεχνικοί του Ομίλου από όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή του στον παγκόσμιο τελικό αποτελεί αναγνώριση της υψηλής τεχνικής κατάρτισης, της συνέπειας και της προσήλωσης στα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζει καθημερινά η Carglass® Ελλάδος, σύμφωνα με το Belron Way of Fitting®, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Το Best of Belron®, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό τεχνικής αριστείας του Ομίλου Belron®. Η φετινή, 13η διοργάνωση πλαισιώθηκε από συνέδριο, παρουσιάσεις καινοτομιών και διαδραστικές εκθέσεις, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον των υπηρεσιών επισκευής, αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS.

Η Carglass® Ελλάδος συγχαίρει θερμά τον Αλέξανδρο Κιάσσο για την εξαιρετική του προσπάθεια και την επάξια εκπροσώπηση της χώρας μας. Η παρουσία του επιβεβαιώνει ότι η αφοσίωση, η συνεχής εκπαίδευση και η προσήλωση στην ποιότητα αποτελούν τα θεμέλια της τεχνικής αριστείας.