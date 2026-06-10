Η EUROINS Ελλάδος Μέγας Χορηγός στο 16ο Διεθνές Meeting Αλμάτων

Η EUROINS Ελλάδος στήριξε ως Μέγας Χορηγός το 16ο Διεθνές Μeeting Αλμάτων, το οποίο διοργανώθηκε από τον Φιλαθλητικό Όμιλο Καλλιθέας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας, και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 27 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας.

Η κορυφαία αυτή αθλητική διοργάνωση συγκέντρωσε διακεκριμένους αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα στα αγωνίσματα του άλματος εις μήκος, του άλματος επί κοντώ και του άλματος εις ύψος. Οι εξαιρετικές επιδόσεις, τα νέα ατομικά ρεκόρ και η δυναμική παρουσία κορυφαίων αθλητών επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τον διεθνή χαρακτήρα και την αξία της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο των απονομών, ο Διευθυντής Πωλήσεων της EUROINS Ελλάδος, κ. Ιωάννης Εσκιτζόγλου, απένειμε μετάλλια στους αθλητές που διακρίθηκαν, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε μια ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης.

Η Γενική Διευθύντρια της EUROINS Ελλάδος, κα Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Στην EUROINS πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης και εκφράζει αξίες που συνδέονται άμεσα με τη συνέπεια, την προσπάθεια, την επιμονή και την αριστεία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίξαμε ως Μέγας Χορηγός το 16ο Διεθνές Meeting Αλμάτων και συγχαίρουμε τον Φιλαθλητικό Όμιλο Καλλιθέας και τον Δήμο Καλλιθέας για την εξαιρετική διοργάνωση ενός θεσμού που προάγει τον αθλητισμό και αναδεικνύει ταλαντούχους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.»

Από την πλευρά του ο κ. Δημάκος Παναγιώτης Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Ομίλου Καλλιθέας πρόσθεσε:

«Για 16η χρονιά πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαϊου με πολύ μεγάλη επιτυχία το Διεθνές Meeting Αλμάτων, που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας με τον Δήμο Καλλιθέας με τη συμμετοχή 50 αθλητών από 13 χώρες από όλο τον κόσμο! Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι, που μπορούμε και διοργανώνουμε ως Σύλλογος τόσο μεγάλους Διεθνείς αγώνες με αθλητές παγκόσμιας κλάσης, που πετυχαίνουν σπουδαία ρεκόρ στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας και βοηθάμε κι εμείς από πλευράς μας στη διάδοσή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας προκειμένου ολοένα και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν και να διακριθούν στον Στίβο.

Φέτος, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, που είχαμε στο Διεθνές Meeting Αλμάτων και την πολύτιμη στήριξη του ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ μας στα δρομικά μας events, Euroins Ελλάδος και καταφέραμε να ανεβάσουμε ακόμη ψηλότερα τον πήχη του αγώνα!

Ευχαριστούμε θερμά την EUROINS και όλη την ομάδα για τη στήριξη και την άψογη συνεργασία! »

Η EUROINS παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που προάγουν τον αθλητισμό, την αριστεία, την προσπάθεια και τις αξίες της ευγενούς άμιλλας. Μέσα από τη συμμετοχή της σε σημαντικούς αθλητικούς θεσμούς, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος.

Η επιτυχία του 16ου Διεθνούς Μeeting Αλμάτων ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αθλητικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας. Η άρτια διοργάνωση από τον Φιλαθλητικό Όμιλο Καλλιθέας, με την πολύτιμη συμβολή του Δήμου Καλλιθέας, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, ενισχύοντας την προβολή του ελληνικού αθλητισμού και αναδεικνύοντας νέα ταλέντα.

Η EUROINS Ελλάδος συγχαίρει τους οργανωτές, τους αθλητές και όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης και ανανεώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει πρωτοβουλίες που εμπνέουν, ενώνουν και προάγουν τις αξίες του αθλητισμού.