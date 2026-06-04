Η Karavias Art Insurance ενημερώνει τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) για τα έργα τέχνης

Κεντρικός ομιλητής ο κος Γιώργος Οικονομόπουλος, δικηγόρος, εισηγητής του Ν. 5271/2026 και νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες του χώρου της τέχνης αλλά και συλλέκτες, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 η ενημερωτική εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) σε συνεργασία με την Karavias Art Insurance, στην αίθουσα ομιλιών της ΕΣΗΕΑ, με θέμα το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των πλαστών έργων τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο δικηγόρος, εισηγητής του Ν. 5271/2026 και νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Γιώργος Οικονομόπουλος, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις σημαντικές διατάξεις που εισάγει η νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας και της απάτης στον χώρο της τέχνης.

Κατά την ομιλία του κου Οικονομόπουλου αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

τις προβλέψεις του νέου νόμου για τα κίβδηλα έργα τέχνης

τη διαδικασία πιστοποίησης της αυθεντικότητας

τους αρμόδιους φορείς και τα πρόσωπα που αποφαίνονται για την αυθεντικότητα ή μη ενός έργου

τις διαδικασίες διαχείρισης και καταστροφής πλαστών έργων

τις νέες ποινικές διατάξεις που θεσπίζονται για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πλαστών έργων τέχνης

Η κα Γιάννα Γραμματοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ του ΠΣΑΤ, δήλωσε σχετικά: «Η προστασία της αυθεντικότητας των έργων τέχνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διατήρηση της εμπιστοσύνης στον χώρο της τέχνης και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Οι αίθουσες τέχνης υπηρετούν καθημερινά τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της στήριξης των καλλιτεχνών, λειτουργώντας ως εγγυητές της γνησιότητας των έργων που διακινούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο Καραβία και την Karavias Art Insurance για τη διαχρονική τους στήριξη στην Art Athina και στις δράσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, καθώς και τον Γιώργο Οικονομόπουλο για την εξαιρετικά ουσιαστική παρουσίασή του σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πλαστά έργα τέχνης. Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την ανάγκη για ενημέρωση, συνεργασία και ισχυρά θεσμικά εργαλεία που θα ενισχύσουν την προστασία της τέχνης στη χώρα μας».

Ο κος Γιώργος Καραβίας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Karavias, δήλωσε με αφορμή την υποστήριξη της εκδήλωσης: «Με την υποστήριξή μας σε αυτή την εκδήλωση, συμβάλλουμε στην ανάδειξη ενός ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική και διεθνή αγορά έργων τέχνης. Δεσμευόμαστε πως και στο μέλλον, όπως μέχρι σήμερα, θα είμαστε παρόντες σε όλα τα μεγάλα εικαστικά δρώμενα της χώρας, αναδεικνύοντας έτσι τον ουσιαστικό ρόλο της ασφάλισης στην προστασία της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, και ενισχύοντας έμπρακτα την σύνδεση τέχνης, πολιτισμού και εξειδικευμένης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκπροσώπων γκαλερί, συλλεκτών, νομικών, ασφαλιστικών στελεχών, επαγγελματιών της αγοράς τέχνης και φιλότεχνων, ενώ ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά τέχνης σε ζητήματα αυθεντικότητας και προστασίας των συλλεκτών.

Στην φωτογραφία από αριστερά απεικονίζονται:

Κος Γιώργος Καραβίας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Karavias

Κος Γιώργος Οικονομόπουλος, Δικηγόρος, Εισηγητής του Ν. 5271/2026 και Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης

Κα Γιάννα Γραμματοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ του ΠΣΑΤ