Αύξηση κατά 12,6% στα ασφαλισθέντα οχήματα το 2025

Αύξηση κατά 12,6% μέσα σε έναν χρόνο (το 2025 σε σχέση με το 2024) παρουσίασε ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων, σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ που δόθηκε σε δημοσιότητα πριν λίγο.

Η έρευνα "Ασφαλίσεις αυτοκινήτων - Βασικοί δείκτες - Πρώτη εκτίμηση δεικτών έτους 2025" περιλαμβάνει μια πρώτη εκτίμηση του πλήθους ασφαλισμένων οχημάτων το 2025 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αναλύει τους παρακάτω δείκτες:

Το 2023, το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων ανήλθε σε 6.299.757. Η μέση συχνότητα ζημιών για το σύνολο των καλύψεων διαμορφώθηκε στο 9,58%, ενώ το μέσο κόστος ζημιάς έφτασε τα 1.265 ευρώ. Όσον αφορά την Αστική Ευθύνη Οχημάτων, η μέση συχνότητα ζημιών ήταν 7,01% και το μέσο κόστος ζημιάς 1.397 ευρώ.

Το 2024, ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων αυξήθηκε σε 6.376.066. Η μέση συχνότητα ζημιών στο σύνολο των καλύψεων μειώθηκε ελαφρώς στο 9,37%, ενώ το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε στα 1.344 ευρώ. Για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων, η μέση συχνότητα ζημιών διαμορφώθηκε στο 6,87% και το μέσο κόστος ζημιάς στα 1.410 ευρώ.

Το 2025, το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων ανήλθε σε 7.182.860, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η μέση συχνότητα ζημιών στο σύνολο των καλύψεων μειώθηκε περαιτέρω στο 7,92%, ενώ το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε στα 1.361 ευρώ. Αντίστοιχα, στη κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, η μέση συχνότητα ζημιών διαμορφώθηκε στο 5,81%, ενώ το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε στα 1.500 ευρώ.