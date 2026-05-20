Η EUROINS Ελλάδος Μέγας Χορηγός στο διεθνές meeting άλματος εις μήκος της Καλλιθέας

Η EUROINS Ελλάδος στηρίζει για ακόμη μία φορά τον αθλητισμό, συμμετέχοντας ως Μέγας Χορηγός στο 16th International Jumping Meeting, που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας.

Πρόκειται για μία διοργάνωση πανευρωπαϊκού επιπέδου, ενταγμένη στη σειρά αγώνων της World Athletics Continental Tour (Bronze), η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του άλματος εις μήκος από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η EUROINS Ελλάδος, πιστή στη στρατηγική της για στήριξη δράσεων που προάγουν τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την εξωστρέφεια, συνεχίζει να επενδύει σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις που αναδεικνύουν την Ελλάδα στον διεθνή αθλητικό χάρτη.

Η συμμετοχή της εταιρείας ως Μέγας Χορηγός επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που συνδέονται με την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας.

Η Γενική Διευθύντρια της EUROINS Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Η στήριξη δράσεων που προάγουν τον αθλητισμό και τις αξίες του αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη EUROINS Ελλάδος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε ως Μέγας Χορηγός σε μία διοργάνωση διεθνούς επιπέδου, που αναδεικνύει την προσπάθεια, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο των αθλητών. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύουμε ενεργά την εξωστρέφεια και συμβάλλουμε στην προώθηση των αξιών του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας.»

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού και να προσφέρει υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή της Καλλιθέας ως σημαντικού αθλητικού προορισμού.

Η EUROINS Ελλάδος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε δράσεις που εμπνέουν, ενώνουν και προάγουν αξίες με διαχρονική σημασία.