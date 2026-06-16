Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η Αθήνα στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων στις θεραπείες καρδιακών βαλβίδων στο συνέδριο “Advanced Valve Therapies 2026”

Δεκατέσσερα live και live-in-a-box περιστατικά από το Ωνάσειο, κορυφαία ελληνικά κέντρα και διεθνή νοσοκομεία στο Advanced Valve Therapies 2026.

Η Αθήνα φιλοξενεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2026, το διεθνές συνέδριο Advanced Valve Therapies 2026 (AVT 2026), μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές διοργανώσεις στον χώρο των διαδερμικών θεραπειών καρδιακών βαλβίδων και των δομικών καρδιοπαθειών. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επιστήμονες, κλινικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διαδερμικές θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρές βαλβιδοπάθειες, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις χωρίς την ανάγκη ανοικτού χειρουργείου σε ολοένα και περισσότερους ασθενείς. Τεχνολογίες όπως η διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI), οι επεμβάσεις στη μιτροειδή και την τριγλώχινα βαλβίδα, καθώς και οι σύγχρονες θεραπείες για τις δομικές καρδιοπάθειες, μεταμορφώνουν σήμερα την κλινική πρακτική παγκοσμίως.

Στο συνέδριο συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη των τεχνολογιών και των θεραπειών που αλλάζουν σήμερα την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών και των δομικών καρδιοπαθειών παγκοσμίως.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Advanced Valve Therapies 2026 αποτελεί η παρουσίαση 14 live και live-in-a-box περιστατικών από το Ωνάσειο, κορυφαία ελληνικά κέντρα και νοσοκομεία του εξωτερικού. Μέσα από πραγματικά κλινικά περιστατικά, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βήμα προς βήμα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση σύνθετων διαδερμικών επεμβάσεων στις καρδιακές βαλβίδες και τις δομικές καρδιοπάθειες.

Το επιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στις παρεμβάσεις αορτικής, μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας, τις νέες τεχνολογίες διαδερμικής αντικατάστασης βαλβίδων, τις επεμβάσεις σύγκλεισης ωτίου αριστερού κόλπου (LAAO), τη διαχείριση παραβαλβιδικών διαφυγών, καθώς και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, της απεικόνισης και της γενετικής στην εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αφορούν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των δομικών καρδιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το Advanced Valve Therapies 2026 επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας και του Ωνασείου Νοσοκομείου στην προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της αριστείας στον τομέα της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής.