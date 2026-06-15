ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ | «Η πρόληψη δεν είναι ταμπού. Είναι φροντίδα.» - Προληπτικός έλεγχος για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν βασικά βήματα φροντίδας της υγείας μας. Με κεντρικό μήνυμα «Η πρόληψη δεν είναι ταμπού. Είναι φροντίδα.», ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναδεικνύει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), παρέχοντας ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων στα Διαγνωστικά Κέντρα και τις Κλινικές του Ομίλου.

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα αφορούν σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. Πολλά από αυτά δεν εμφανίζουν άμεσα ή εμφανή συμπτώματα, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο ιδιαίτερα σημαντικό για την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη αντιμετώπιση και την προστασία της προσωπικής και δημόσιας υγείας.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η πρόληψη αντιμετωπίζεται με επιστημονική υπευθυνότητα, διακριτικότητα και σεβασμό. Τα πακέτα προληπτικού ελέγχου έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν βασικές ανάγκες ανδρών και γυναικών, μέσα από εξειδικευμένες εργαστηριακές και μοριακές εξετάσεις.

Τα πακέτα προληπτικού ελέγχου για ΣΜΝ της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ περιλαμβάνουν:

Έλεγχο HIV

Έλεγχο HIV, Ηπατίτιδας & Σύφιλης

Πλήρη Μοριακό Έλεγχο & Τυποποίηση 28 στελεχών HPV σε άνδρα και γυναίκα

Πλήρη Μοριακό Έλεγχο με έλεγχο βακτηριακής κολπίτιδας & Τυποποίηση 28 στελεχών HPV σε γυναίκα

Η πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού. Είναι πράξη ευθύνης, ενημέρωσης και ουσιαστικής φροντίδας για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας.

Με εμπειρία 45 ετών, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υποστηρίζει τη δράση με την επιστημονική επάρκεια και την αξιοπιστία που τον διακρίνουν, μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο 74 διαγνωστικών κέντρων και 2 κλινικών, με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργαστήριο, το οποίο συγκαταλέγεται στα τρία κορυφαία της Ευρώπης.

Κάντε τον προληπτικό έλεγχο για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε ένα Διαγνωστικό Κέντρο ή Κλινική του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.