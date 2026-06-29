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ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική - Υπερήφανος χορηγός της συμμετοχής του πληρώματος “Flandy” και Κώστα Στεφανή στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Rally Acropolis car.jpg

Άκρως επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή του “Flandy” ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο WRC Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έχοντας ως συνοδηγό του τον πολύπειρο Κώστα Στεφανή, καθώς κατέλαβαν την 3η θέση στην κατηγορία WRC3 —το παγκόσμιο πρωτάθλημα για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3.

Ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής Νικόλαος Μακρόπουλος, συνεχάρη το πλήρωμα και δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ το πλήρωμα για την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία των “Flandy” και Στεφανή, οι οποίοι με το Ford Fiesta Rally3 που έφερε το λογότυπο της εταιρείας μας, έφτασε στον τερματισμό του εξαιρετικά απαιτητικού Ράλλυ Ακρόπολις σημειώνοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.»

rally acropolis vathro.jpg
Rally Acropolis car.jpg

Στη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά: 

Νικόλαος Μακρόπουλος, “Flandy”, Κώστας Στεφανής.

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