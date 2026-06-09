Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης - 20 χρόνια ρομποτικής χειρουργικής

Σχόλιο στην στήλη “Ξέρετε ότι” στο Health Next Generation (Τεύχος 32) που κυκλοφορεί

Ακριβώς 20 χρόνια συμπλήρωσε η Ρομποτική Χειρουργική στη χώρα μας. Ο θεμελιωτής στην Ελλάδα, αλλά και ένας από τους πλέον πρωτοπόρους στον χώρο διεθνώς, είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, που πραγματοποίησε την πρώτη επέμβαση το 2006 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και σήμερα έχει στο ενεργητικό παραπάνω από 5.500 επιτυχείς επεμβάσεις ρομποτικής και 17.500 επιτυχείς επεμβάσεις Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Από την ακριτική Κάρπαθο, τη γενέτειρά του, και τη Ρόδο, όπου αποφοίτησε από το Βενετόκλειο Γυμνάσιο/Λύκειο, βρέθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή και κατόπιν εξειδικεύτηκε σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων διευθυντής της Κλινικής Γενικής, Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθώς και επιστημονικός διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Έχει δεκάδες συμμετοχές, ομιλίες και επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει αφιερώσει την καριέρα του στην εκπαίδευση των νέων χειρουργών τόσο στη Λαπαροσκοπική όσο και στη Ρομποτική Χειρουργική. Εκατοντάδες χειρουργοί, έχοντας εκπαιδευτεί δίπλα του, πλέον διαπρέπουν σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης έχει βραβευτεί ως ο κορυφαίος ρομποτικός γενικός χειρουργός στον κόσμο από την αμερικανική εταιρεία Intuitive Surgical, που κατασκευάζει τα χειρουργικά ρομποτικά συστήματα Da Vinci. Η μεγαλύτερη όμως καταξίωση για εκείνον είναι η εκλογή του από τους συναδέλφους του σε όλο τον κόσμο στη θέση του προέδρου της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA. Το «Health Next Generation» τον συγχαίρει και εύχεται να μπορεί πάντα να χαρίζει χαμόγελο στους ασθενείς του.