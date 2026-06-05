Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη και η Μεσόγειος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων: συχνότεροι και σφοδρότεροι καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία και λειψυδρία, πυρκαγιές, πλημμύρες και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Καλούμαστε να περάσουμε από την αναγνώριση του προβλήματος στην υλοποίηση δράσεων. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος έχουν οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται σημαντικά από τη φύση και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που αυτή παρέχει.

Οι παρούσες συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας και μεταβλητότητας των τιμών ενέργειας υπενθυμίζουν την κρίσιμη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και την άμεση σύνδεσή της με την οικονομική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μακροχρόνια οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική ευημερία. Επομένως, η έγκαιρη κινητοποίηση πολιτείας, επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι κρίσιμη ώστε να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές, η ασφάλιση έναντι των κλιματικών κινδύνων και η θωράκιση κρίσιμων τομέων της οικονομίας μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικές ζημίες.»

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ασχοληθεί συστηματικά και εντός των ορίων της εντολής της με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αποτελώντας μια από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Το έργο της τεκμηριώνει τις σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την Ελλάδα και της τρωτότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος και του Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (NGFS), ενσωματώνει τους κλιματικούς κινδύνους στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της – μεταξύ άλλων, στην ανάλυση, στην εποπτεία των τραπεζών και στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων της– και συμβάλλει στην ενημέρωση και στην ενίσχυση του αλφαβητισμού του κοινού για την οικονομία και το κλίμα.