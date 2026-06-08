Η Έλενα Ερμείδου κατέκτησε το χρυσό κύπελλο στο 11ο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ για τα media

Η δημοσιογράφος του Insurance World, Ελενα Ερμείδου κατέκτησε το Χρυσό Κύπελλο στο 11ο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ για τα media, στο βάθρο των επίσημων αγώνων της ΕΦΟΕπΑ, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίριση, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλούμενων Εργαζομένων στα ΜΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου.

Στην φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 40 τω αριθμώ επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, χωρισμένοι σε κατηγορίες ανεξαρτήτων ανδρών, ανεξαρτήτων γυναικών και νυν και πρώην αθλητών.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο παλαίμαχος φωτογράφος Αριστοτέλης Σαρρηκώστας. Ο άνθρωπος, που έγινε θρύλος ως ο φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου και στην πλούσια καριέρα του κατέγραψε τις σημαντικότερες στιγμές της μεταπολίτευσης, ήρθε πρώτη φορά στο τουρνουά από την έναρξη μέχρι την λήξη του.

Η σημερινή ήταν η τελευταία διοργάνωση επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο ΣΕΦ πριν από τις εργασίες για την αναμόρφωση του σταδίου, που υποχρεώνουν και το άθλημα ν’ αφήσει την αίθουσα… Με συνολικά 10 συναντήσεις αγώνων στο ΣΕΦ το πρωτάθλημα Τύπου ταυτίστηκε με το φαληρικό στάδιο και η ευχή όλων ήταν να φιλοξενηθεί ξανά κάποια στιγμή το event στον καταπληκτικό αυτό χώρο…

Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε κατηγορία

Κατηγορία γυναικών

Έλενα Ερμείδου, Δημοσιογράφος, Insuranceworld.gr, BankingNews.gr και Crisismonitor.gr Αγάπη Άλτα, Τμήμα Τρέιλερ, Alpha TV Αντωνία Λανάι, Sportsland TV

Α’ κατηγορία ανεξαρτήτων

Γιάννης Σπανούδης, Εκδότης Kroma.gr Παύλος Τόρης, Creative Media, Θεατρική στήλη Νίκος Ράμμος, Δημοσιογράφος, Βήμα

Γιώργος Στεργιόπουλος, Δημοσιογράφος, Sportsland TV

Β’ κατηγορία ανεξαρτήτων

Παναγιώτης Γκανάς, Social Media, STAR Channel Παύλος Δερμιτζάκης, Συντάκτης, Iefimerida Δημήτρης Κασσαβέτης, Δημοσιογράφος, Eurosport Greece

Παναγιώτης Μαυραγάνης, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ

Α’ κατηγορία νυν και πρώην αθλητών

Πέτρος Γιαννακούρης, Φωτογράφος, Associated Press Ναπολέων Λεονταρίδης, Λιθογράφος Βασίλης Καζής, Μουσικό Ρεπορτάζ, Kroma.gr

Νίκος Λάκατας, Δημοσιογράφος, ΑΠΕ – ΜΠΕ

Β’ κατηγορία νυν και πρώην αθλητών

Νώντας Κυπραίος, Ιστοσελίδα TT News Γιάννης Στρατούλης, Εταιρεία Innews Θεόφιλος Μάτης, SBC TV

Χάρης Εργατίδης, Φωτογράφος