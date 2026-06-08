Ο ιστορικός πλάτανος της Άρτας «έφυγε από γηρατειά» - Σενάρια για τη διατήρηση του κορμού ως μνημείο

Ένα κεφάλαιο της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς της Άρτας κλείνει οριστικά, καθώς ο πλάτανος που δεσπόζει δίπλα στο θρυλικό γεφύρι νεκρώθηκε.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δημάρχου Αρταίων, Χριστόφορου Σιαφάκα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η απώλεια οφείλεται στη φυσική γήρανση του δέντρου και όχι στην απειλή του μεταχρωματικού έλκους.

Τις μέρες αυτές βρέθηκε στην Άρτα κλιμάκιο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το πραγματοποίησε εξειδικευμένη τομογραφία στον κορμό και τις ρίζες του δέντρου.

Παρόλο που αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα, η πρώτη εκτίμηση είναι πως ο πλάτανος νεκρώθηκε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του.

Τι θα γίνει με τον πλάτανο;

Η δημοτική αρχή βρίσκεται πλέον μπροστά σε δύο επιλογές:

Την πλήρη απομάκρυνση του δέντρου. Τη συντήρηση τμημάτων του ως μνημείο της φύσης, ίσως και με μεταφορά του κορμού σε άλλο σημείο.

Για λόγους ασφαλείας, το κλιμάκιο επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρότεινε το κόψιμο των κλαδιών περιμετρικά και ασφάλιση του σημείου όπου βρίσκεται ο κορμός, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους περαστικούς.

Η τελική απόφαση για το «μέλλει γενέσθαι» θα ληφθεί μετά την επίσημη ανακοίνωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που αναμένεται να κοινοποιηθούν στο δήμο μέσα στο επόμενο διάστημα.