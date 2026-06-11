Το 24th CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα συγκέντρωσε 500+ CFOs και περισσότερους από 60 διεθνείς ομιλητές, οι οποίοι χαρτογράφησαν το μέλλον της οικονομικής ηγεσίας και των επιχειρήσεων!

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τη στρατηγική για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, των δημόσιων επενδύσεων και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μίλησε για τη συμβολή της κεφαλαιαγοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας

Η σημασία της στρατηγικής, της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των ανθρώπων και της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτες αλλαγής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Γιάννη Παπαχρήστου, CEO, Growthfund SA

Αναδείχθηκε ο ρόλος του CFO της νέας εποχής που εξελίσσεται από τεχνοκράτης σε στρατηγικό ηγέτη και δημιουργό αξίας (Chief Value Officer), συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες, decision makers από την επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα, έδωσαν το δυναμικό παρόν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στο 24th CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα, στα Αστέρια Γλυφάδας, Domus. Με κεντρικό μήνυμα “The CFO Shift: Tech. Talent. Transformation.”, το συνέδριο αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και γόνιμο πεδίο ανταλλαγής γνώσης, στρατηγικών απόψεων και δικτύωσης.







Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τη Μαριλένα Παππά, Events Manager, KPMG στην Ελλάδα, η οποία έδωσε το στίγμα της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των CFOs στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μέλλοντος.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο απρόβλεπτο περιβάλλον και στις συνεχείς αλλαγές που καλούνται οι CFOs να αντιμετωπίσουν, αλλά και στο πόσο έχει μετασχηματιστεί ο ρόλος τους. Η Αθηνά Βουνάτσου, Διευθύντρια, Τομέας Φορολογίας, Επενδύσεων & Λειτουργίας Αγοράς, ΣΕΒ, απηύθυνε τον δεύτερο χαιρετισμό και μίλησε για τους σύγχρονους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει το επιχειρείν. Στο παραπάνω περιβάλλον, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «ο σύγχρονος CFO καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά, υπεύθυνα, με διορατικότητα, ενώ παράλληλα πρέπει να εκπαιδεύεται, να ενημερώνεται διαρκώς και έγκαιρα για όλες τις εξελίξεις».

Μία από τις keynote ομιλίες της συνεδριακής ημέρας, αυτή του Bruce Whitfield, Best-selling author, Award-winning Journalist και Renowned business speaker, με τίτλο “The Chaos Advantage” παρουσίασε την αβεβαιότητα όχι ως εμπόδιο αλλά ως ευκαιρία, αναδεικνύοντας πώς το «χάος» του σύγχρονου παγκόσμιου περιβάλλοντος μπορεί να μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις και ηγέτες που λαμβάνουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση και προσαρμοστικότητα. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σημασία έχει να καταλαβαίνουμε τι αντιμετωπίζουμε, ώστε να λαμβάνουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και να δρούμε αναλόγως.

Στο πρώτο fireside chat της ημέρας με τίτλο «Ενεργειακές Μεταβάσεις, Μεγάλες Επενδύσεις: Η Ατζέντα του CFO», μεταξύ του Βασίλη Τσάιτα, Group CFO, HELLENiQ ENERGY HOLDINGS S.A., και του Θεοδόσιου Τόμπρα, Managing Partner, CPA Law, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι η Hellenic Energy ακολούθησε μια πιο ισορροπημένη στρατηγική ως προς την ενεργειακή μετάβαση: συνέχισε να επενδύει στο παραδοσιακό της αντικείμενο, αλλά παράλληλα ανέπτυξε δραστηριότητες στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Μια προσέγγιση που σύμφωνα με τον Βασίλη Τσάιτα έχει μέχρι στιγμής δικαιωθεί. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, τονίστηκε ο ρόλος του σύγχρονου CFO που δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη διαχείριση των οικονομικών, αλλά στην ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της δημιουργίας αξίας στους οργανισμούς σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Η θεματολογία συνεχίστηκε με το πάνελ «Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Διακυβέρνηση, Αξιοπιστία και Ανάπτυξη», με τη Φωτεινή Ιωάννου, Group CFO, Metlen, τον Δημήτρη Παρθένη, Group CFO, THEON International, τη Νατάσα Στάμου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη Νίκη Φωτίου, Non Executive Director (NED) and Chairperson of the Audit Committee of Snappi, οι οποίοι συζήτησαν με συντονιστή τον Ντίνο Σιωμόπουλο, Anchor MegaTV, Financial Journalist TΟ ΒΗΜΑ - OT.GR. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εισηγμένες εταιρείες σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένης μεταβλητότητας των αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ανθεκτικότητας, της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, της ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφανούς επικοινωνίας με τους επενδυτές. Παράλληλα, συζητήθηκε ο ρόλος των διεθνών κεφαλαιαγορών στην υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, μέσα από την πρόσβαση σε κεφάλαια, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους στις διεθνείς αγορές. Τέλος, αναδείχθηκε η κρίσιμη συμβολή των εποπτικών αρχών στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, μέσω της διασφάλισης της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας των κεφαλαιαγορών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Στέλλας, Commercial Manager, ENTERSOFTONE IMPACT, μέσω της παρουσίασής του με τίτλο «Το Ψηφιακό Λογιστήριο 360°: Από την Υποχρεωτική Συμμόρφωση στην Επιχειρηματική Αξία», επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο το ψηφιακό λογιστήριο μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο συμμόρφωσης σε μοχλό επιχειρηματικής αξίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως την ψηφιακή υποδομή που δημιουργείται από τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, αποκτώντας καλύτερο έλεγχο εσόδων και δαπανών, ταχύτερη πληροφόρηση και μειωμένα λειτουργικά λάθη.

Ξεχωριστό ήταν και το πάνελ «Οικονομική Διεύθυνση: Μετασχηματισμός, δομές, ρόλοι, παροχές και αμοιβές», με τη συμμετοχή της Ελένης Βαριαντζά, Senior Manager, Trade Credit & Surety, Howden Hellas, της Ρένιας Κρεμαλή, Group Human Resources Director, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, της Λαμπρίνας Μπαρμπετάκη, Managing Director & President of the Board, AbbVie Greece, Cyprus & Malta, της Κάτιας Σταθάκη, CEO, Nexi Greece και της Νικολέττας Χαλιώτη, Finance Director, Ελλάδα, Ισραήλ, BeNeLux και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, Medtronic και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα. Οι ομιλήτριες ανέδειξαν τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ Finance, HR και εμπορικών λειτουργιών, καθώς και της δημιουργίας κοινής επιχειρησιακής γλώσσας που ενισχύει τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις δεξιότητες που απαιτεί ο σύγχρονος CFO, όπως η ηγεσία, το stakeholder management, η επιχειρηματική αντίληψη και η διαχείριση κινδύνων, καθώς και στη σημασία της ανάπτυξης ταλέντων, της εσωτερικής κινητικότητας και της συνεχούς αναβάθμισης των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα στους οργανισμούς. Κατά κοινή ομολογία του πάνελ ο CFO της νέας εποχής εξελίσσεται από τεχνοκράτης σε στρατηγικό ηγέτη και δημιουργό αξίας (Chief Value Officer), συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Τη σκυτάλη έλαβε το επόμενο πάνελ της ημέρας “Cost Controlling & Maximizing Value from Tech Investments”, με τη συμμετοχή του Γιάννη Αϊδίνη, CFO, DIAS Interbanking Systems S.A., της Σάσας Ηλιαδάκη, Finance Director, Brink’s Hellas S.A. και της Μαρίας Θεοδουλίδου, Procurement & Corporate Governance Director & BoD Secretary, Fourlis Group of Companies, υπό τον συντονισμό του Κωνσταντίνου Καλλιανού, Partner, Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα. Η συζήτηση εστίασε στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αξία των τεχνολογικών επενδύσεων, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από το κόστος και το ROI στη συνολική επιχειρηματική αξία, την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση κινδύνων. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους, την κουλτούρα συνεργασίας και την ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Ακόμη, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας των οικονομικών και τεχνολογικών λειτουργιών για τον σχεδιασμό επενδύσεων που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Επισημάνθηκε ωστόσο, ότι η αποτίμηση των τεχνολογικών επενδύσεων απαιτεί πλέον ένα πιο ολιστικό πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο συνδυάζει χρηματοοικονομικούς δείκτες με κριτήρια όπως η αξιοπιστία των συστημάτων, η κυβερνοασφάλεια, η κανονιστική συμμόρφωση, η εμπιστοσύνη των πελατών και η δυνατότητα των οργανισμών να καινοτομούν και να εξελίσσονται μακροπρόθεσμα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat με τίτλο «Η συμβολή της κεφαλαιαγοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας», μεταξύ της Μαρίνας Καπετανάκη, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα και της Βασιλικής Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της κεφαλαιαγοράς ως βασικού μηχανισμού χρηματοδότησης της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών, ψηφιακών και κανονιστικών αλλαγών. Τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και η σημασία της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων, πέρα από τον τραπεζικό δανεισμό.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εταιρική διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια, με την κα Λαζαράκου να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Πρέπει να περάσουμε από μια διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης, σε μια διαδικασία ουσιαστικής συμμόρφωσης». Οι επενδυτές πλέον αξιολογούν όχι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και την ποιότητα των δεδομένων, τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και τη συνολική λειτουργία των οργανισμών. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κα Καπετανάκη, «Έχει πολύ μεγάλη σημασία το επίπεδο συλλογής και διαχείρισης των πληροφοριών, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους, κάτι που προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών μέσα σε μια εταιρεία».

Ακόμη, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και της αγοράς, μέσα από καλύτερη συνεργασία μεταξύ των λειτουργιών, αξιοποίηση της τεχνολογίας και υιοθέτηση μιας στρατηγικής έτσι ώστε «Μια εταιρεία για να μπορέσει να είναι ελκυστική, πρέπει να πείσει όχι μόνο για τα οικονομικά της, αλλά και ότι οι διαδικασίες που ακολουθεί και η εσωτερική της οργάνωση είναι τέτοιες που βλέπουν τους στόχους πιο μακροπρόθεσμα».

Τη σκυτάλη πήρε η Δέσποινα Παπαχρυσάνθου, Partner, Transformation & Operations, KPMG στην Ελλάδα και ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO, Growthfund SA., σε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον fireside chat με τίτλο «Ο μετασχηματισμός οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον: από τη διαχείριση στη δημιουργία αξίας». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε η ανάγκη οι οργανισμοί να ξεπεράσουν τη στενή αντίληψη του ψηφιακού μετασχηματισμού και να προχωρήσουν σε βαθύτερες αλλαγές που δημιουργούν μετρήσιμη οικονομική και κοινωνική αξία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της στρατηγικής, της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των ανθρώπων και της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλυτών αλλαγής.

Επίσης, παρουσιάστηκε ένα μοντέλο μετασχηματισμού που στηρίζεται στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών, στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και στις επενδύσεις στη νέα οικονομία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η επιτυχία κάθε μετασχηματισμού εξαρτάται από την ηγεσία, την ικανότητα κινητοποίησης των ανθρώπων και τη δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας και λογοδοσίας, που επιτρέπει στους οργανισμούς να μετατρέπουν το όραμα σε απτά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κος Παπαχρήστου μεταξύ άλλων, «Στον ιδιωτικό τομέα λέμε ότι ένας εργαζόμενος είναι πολύ καλός αν εκτός από IQ έχει και EQ. Εδώ χρειαζόμαστε και ένα τρίτο: SQ, κοινωνική νοημοσύνη».

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με το fireside chat «Οικονομική Πολιτική σε Περιβάλλον Γεωπολιτικών και Πολιτικών Αναταράξεων», όπου ο Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής SKAI TV, Αρθρογράφος εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ συνομίλησε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η σημαντική βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τη μείωση της ανεργίας και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη η οικονομική πρόοδος να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις, επενδύσεις και πολιτικές στήριξης της ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις, στις επενδύσεις στην ενέργεια και στις πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με έμφαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τις ρυθμίσεις οφειλών και την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η στρατηγική για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, των δημόσιων επενδύσεων και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της μεγέθυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων και της δημιουργίας καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός, «Πρέπει να υπάρξει ένα μωσαϊκό δημιουργίας ευρωπαίων πρωταθλητών, οικοσυστημάτων γύρω από τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και μέσα σε αυτό η Ελλάδα να βρει μια θέση, τη θέση εκείνη που της επιτρέπει πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές να τις μεγαλώσει». Σε άλλο σημείο της συζήτησης σημείωσε ότι «Είμαστε σε μια διαδρομή αλλαγής ποιοτικής του τι είναι η Ελλάδα οικονομικά. Και νομίζω ότι χτίζοντας πάνω σε όσα καλά έχουν προηγηθεί και διαρκώς βελτιώνοντας τους εαυτούς μας, θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτό που η χώρα πραγματικά μπορεί να κατακτήσει».

Ο Κωνσταντίνος Αγαλιανός, Head of Finance Business Development, SAP Hellas, Cyprus and Malta και ο Γιώργος Μωραΐτης, Director, Head of Corporate Transaction Banking, Corporate & Investment Banking, National Bank of Greece, συνέχισαν με έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο με τίτλο “Simplified Processes in a Connected Economy”.

Ειδικότερα, η παρουσίασή τους επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η διασύνδεση των τραπεζικών υπηρεσιών με τα ERP συστήματα μετασχηματίζουν τη λειτουργία των οικονομικών διευθύνσεων. Παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα αξιοποίησης AI agents για τη διαχείριση ρευστότητας, την αυτοματοποίηση χρηματοοικονομικών διαδικασιών και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων και τη διακυβέρνηση της πληροφορίας. Παράλληλα, αναδείχθηκε η αξία της πλήρους διασύνδεσης επιχειρησιακών συστημάτων και τραπεζών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, προσφέροντας real-time εικόνα ρευστότητας, αυτοματοποίηση πληρωμών, ταχύτερο reconciliation και καλύτερο έλεγχο των χρηματοοικονομικών λειτουργιών.

Ακολούθησε το πάνελ με τίτλο “Transformation in Tourism & Hospitality”, με τη συμμετοχή του Νίκου Διαμαντόπουλου, General Manager, Marketing Greece, του Σταύρου Μήτση, Managing Director, Mitsis Group, του Αναστάσιου Χατζηλιάμη, CEO, Destination One και του Θάνου Χολέβα, Director of Global Markets Sales, National Bank of Greece, με συντονισμό από τον Κέννυ Ευαγγέλου, Partner, Deal Advisory, Head of Real Estate, KPMG στην Ελλάδα.

Το πάνελ αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού και του κλάδου της φιλοξενίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία πιο εξατομικευμένων εμπειριών και μεγαλύτερης αξίας για τους επισκέπτες και τους προορισμούς. Τονίστηκε ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά η μετάβαση σε ένα μοντέλο που δημιουργεί βιώσιμη αξία για τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία συνολικά. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την αλλαγή των απαιτήσεων των ταξιδιωτών και τη σημασία της εμπειρίας ως βασικού παράγοντα διαφοροποίησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης των δεδομένων όχι μόνο για τη συλλογή πληροφοριών, αλλά κυρίως για τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι η επιτυχία ενός βιώσιμου μετασχηματισμού απαιτεί τον συνδυασμό τεχνολογίας, αποτελεσματικών διαδικασιών και μιας ισχυρής κουλτούρας που υποστηρίζει διαρκώς την αλλαγή και την καινοτομία.

Στο επόμενο fireside chat της συνεδριακής ημέρας «Ρυθμιστική Μετάβαση και Οικονομικός Μετασχηματισμός: Το Νέο Μοντέλο της ΕΥΔΑΠ», ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Management Consulting, KPMG στην Ελλάδα, συνομίλησε με τον Σπύρο Στάμου, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με επίκεντρο τον ρόλο της ρυθμιστικής αλλαγής ως μοχλού επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Η συζήτηση εστίασε στον μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ μέσα από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και την εισαγωγή της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB), που δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια, προβλεψιμότητα και επενδυτική σταθερότητα. Τονίστηκε ότι το νέο μοντέλο συνδέει άμεσα τις επενδύσεις με τη δημιουργία αξίας, επιτρέποντας στην εταιρεία να σχεδιάζει και να υλοποιεί μακροπρόθεσμα έργα υποδομών με σαφές πλαίσιο απόδοσης και λογοδοσίας. Έπειτα, παρουσιάστηκε το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης.

Τέλος, αναδείχθηκε το όραμα για την ΕΥΔΑΠ της επόμενης ημέρας: μια σύγχρονη, data-driven εταιρεία κοινής ωφέλειας, με ισχυρές υποδομές, βιώσιμες επενδύσεις, αποτελεσματική διαχείριση πόρων και στρατηγικό προσανατολισμό στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους επενδυτές.

Ο Νίκος Παπανδριανός, Head of Strategy, Edenred Greece, έλαβε τη σκυτάλη και ανέβηκε στη σκηνή για την παρουσίαση με τίτλο «Τα Οικονομικά Τμήματα ως στρατηγικοί πυλώνες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Η παρουσίαση ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την τεχνητή νοημοσύνη έως την έλλειψη ταλέντου και τις αυξημένες απαιτήσεις για συμμόρφωση και κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα οικονομικά τμήματα καλούνται να διαδραματίσουν έναν πιο στρατηγικό ρόλο, αξιοποιώντας τα δεδομένα, την τεχνογνωσία και την επικοινωνία για να καθοδηγήσουν τον οργανωσιακό μετασχηματισμό και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις συνεχείς αλλαγές.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το πάνελ «Capital Meets Transformation - Τι αναζητούν οι επενδυτές στις επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας», με τη συμμετοχή του Δημήτρη Βιδάκη, Partner, Elikonos Capital AIFM, του Ηλία Μαλανδρή, Senior Partner, Smerc και της Ελένης Μπαθιανάκη, Managing Partner, Halcyon Equity Partners, με συντονισμό από την Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, ΚPMG στην Ελλάδα. Η συζήτηση ανέδειξε τα χαρακτηριστικά που αναζητούν σήμερα οι επενδυτές στις επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διοικητικής ομάδας, στις προοπτικές ανάπτυξης και στην ικανότητα συνεχούς μετασχηματισμού. Τονίστηκε ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια από μόνη της δεν αρκεί· αυτό που δημιουργεί αξία είναι ο συνδυασμός κεφαλαίων, στρατηγικής, ισχυρής διακυβέρνησης και ανθρώπων που μπορούν να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο.

Ακόμη, αναδείχθηκε ο ρόλος των private equity funds ως στρατηγικών εταίρων που, πέρα από τη χρηματοδότηση, συμβάλλουν με τεχνογνωσία, πειθαρχία, πρόσβαση σε νέες πηγές κεφαλαίων και υποστήριξη στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η κρίσιμη σημασία της σωστής προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, με την οικονομική διεύθυνση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαφάνεια, την ποιότητα της πληροφόρησης και τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού πλάνου.

Στο fireside chat “We are in a new era”, η Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος συνομίλησε με τον Tim Marshall, Journalist & Broadcaster, Bestselling Author on International Affairs. Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις διεθνείς σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεταβαλλόμενη σχέση Ευρώπης–ΗΠΑ, στην ανάγκη της Ευρώπης να ενισχύσει τη στρατηγική και αμυντική της αυτονομία, καθώς και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που διαμορφώνει το παγκόσμιο περιβάλλον.

Στη συνέχεια αναδείχθηκε η σημασία των εφοδιαστικών αλυσίδων, του διεθνούς εμπορίου και των κρίσιμων ορυκτών πόρων, οι οποίοι εξελίσσονται σε στρατηγικούς παράγοντες ισχύος για τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις. Τονίστηκε ότι η γεωπολιτική δεν αποτελεί πλέον εξωτερικό παράγοντα, αλλά επηρεάζει άμεσα τις επενδυτικές αποφάσεις, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το fireside chat “AI Readiness in Greece: Challenges, Opportunities and Leadership”, ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα συζήτησε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, Συνιδρυτή και Business Innovation Director, UBITECH, γύρω από την ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη τονίστηκε ότι η πραγματική αξία δεν προκύπτει από την υιοθέτηση της τεχνολογίας καθαυτής, αλλά από την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλημάτων, τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και τη σύνδεση των AI πρωτοβουλιών με μετρήσιμους επιχειρηματικούς στόχους. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η οργανωσιακή κουλτούρα και η ανάγκη ανασχεδιασμού των διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνες που θα αξιοποιήσουν τη γνώση, τα δεδομένα και τα εσωτερικά τους οικοσυστήματα για να δημιουργήσουν πραγματική επιχειρηματική αξία μέσα από το AI.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συμμετέχοντες, με το “Chasing the Shift! Are you ready CFOs?” και τη Μαρία Μπεκατώρου, Δημοσιογράφο και Τηλεπαρουσιάστρια, που έδωσε έναν πιο διαδραστικό και ελαφρύ τόνο στη ροή του συνεδρίου. Μέσα από μια σειρά σύντομων ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ψηφίζουν «ναι» ή «όχι», δοκιμάζοντας τις γνώσεις, τα αντανακλαστικά και τη διαίσθησή τους, μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Η συνεδριακή ημέρα συνεχίστηκε με το πάνελ “Rethinking finance and the CFO’s role as a strategic advisor to the business in the AI era” ανάμεσα στη Λία Βαγενά, CFO, Box Now, τον Ιωάννη Παντολέων, CFO, Olympia Group, τη Σοφία Πολυδωροπούλου, CFO, Optima Group και τον Γιώργο Ρούσσο, CFO, Kotsovolos, με συντονισμό από τον Γιώργο Πολίτη, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το AI αυτοματοποιεί πολλές παραδοσιακές οικονομικές λειτουργίες, επιτρέποντας στις οικονομικές διευθύνσεις να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη στρατηγική, την ανάπτυξη και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η πραγματική διαφοροποίηση δεν θα προέρχεται πλέον από την πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά από την ικανότητα μετατροπής της σε ποιοτικές αποφάσεις. Ο CFO του μέλλοντος θα λειτουργεί περισσότερο ως ηγέτης αλλαγής, συντονιστής πόρων και στρατηγικός σύμβουλος, αξιοποιώντας την τεχνολογία χωρίς να υποκαθίσταται από αυτήν. Ως κρίσιμες δεξιότητες της επόμενης ημέρας αναδείχθηκαν η προσαρμοστικότητα, η συνεχής μάθηση, η αξιοποίηση των νέων εργαλείων, η ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής και η διατήρηση ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης.

Κεντρικό σημείο της επόμενης ενότητας αποτέλεσε το πάνελ “AI and Forecasting Models: Transforming Financial Planning & Decision-Making” με τη συμμετοχή του Γιώργου Γκιάστα, Deputy CFO, ENTERSOFTONE, του Στράτου Πέτρου, CFO, Ethniki Asfalistiki και του Αχιλλέα Τασιούλα, CFO, GasLog, με συντονισμό από τον Διονύσιο Διαμαντόπουλο, Partner, Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα. Το πάνελ επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και τα advanced analytics μετασχηματίζουν το financial planning και το forecasting, ενισχύοντας την ακρίβεια των προβλέψεων και τη δυνατότητα λήψης καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Τονίστηκε ότι ο CFO εξελίσσεται από διαχειριστής αναφορών σε στρατηγικό συνεργάτη της διοίκησης, αξιοποιώντας δεδομένα και σενάρια για τη δημιουργία αξίας και την υποστήριξη της ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την αξιοποίηση του AI δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η οργανωσιακή κουλτούρα, η ποιότητα των δεδομένων και η εμπιστοσύνη στα νέα εργαλεία.

Στο επόμενο πάνελ «Μεταφορές & Υποδομές σε Νέα Εποχή: Ανθεκτικότητα, Επενδύσεις και Αποδοτικότητα», συμμετείχαν ο Νάρκισσος Γεωργιάδης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, ΟΛΘ Α.Ε., η Στέλλα Δημαράκη, Deputy CFO, Aegean Airlines και ο Βαγγέλης Μπαλτάς, CFO, Fraport Greece, με συντονισμό από την Ανδριάνα Κάρτου, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία της ανθεκτικότητας, της διατήρησης ισχυρής ρευστότητας και της συνέχισης των στρατηγικών επενδύσεων, ακόμη και σε περιόδους κρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Ακόμη, συζητήθηκαν οι ανάγκες εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας, από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια έως τις συνδέσεις μεταφορών και τα δίκτυα υποστήριξης, καθώς και η σημασία της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη, στη βιωσιμότητα και στην αναβάθμιση των υποδομών ώστε να ανταποκρίνονται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Κοινό συμπέρασμα αποτέλεσε ότι η επιτυχία του κλάδου εξαρτάται από τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη συνέχιση των επενδύσεων και την υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου μεταφορών, τουρισμού και εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή.

Το συνεδριακό πρόγραμμα κορυφώθηκε με το πάνελ “Strategic Decision-Making Under Uncertainty: Ο νέος ρόλος του CFO”, με τη συμμετοχή του Νίκου Καρανικόλα, CFO, Dialectica, του Νίκου Καραφυλλίδη, CFO Greece & Cyprus, AstraZeneca, του Γιώργου Τουλαντά, CFO, Hellas Gold και του Νίκου Χαψή, Deputy General Manager & CFO, Viopol Polyurethane Systems, με συντονισμό από τον Αλέξανδρο Βελδέκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα. Η συζήτηση εστίασε στον νέο ρόλο του CFO σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής και κανονιστικής αβεβαιότητας. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ανάγκη οι οικονομικές διευθύνσεις να διαχειρίζονται πολλαπλά σενάρια, να αξιολογούν σύνθετους κινδύνους και να υποστηρίζουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των οργανισμών. Τέλος, υπογραμμίστηκε η εξέλιξη του CFO από «θεματοφύλακα των αριθμών» σε στρατηγικό ηγέτη και business partner της διοίκησης.

Το 24th CFO Forum επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO στη νέα εποχή της τεχνολογίας, του μετασχηματισμού και της στρατηγικής λήψης αποφάσεων.

Platinum Sponsor του 24th CFO Forum είναι η ENTERSOFTONE IMPACT. Distinguished Sponsors είναι η ΔΕΗ, η Destination One, η Edenred, η HOWDEN και η Performance. Sponsors είναι η ICAP CRIF, Mitsis Group, η SAP και η UBITECH. Mobility Partner είναι η LYNK & CO. Supporters είναι η GENESIS pharma και η VERALLIS. Cocktail Sponsor είναι η Citadelle Gin. Το συνέδριο τελείται Υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ και Με την Ευγενική Υποστήριξη του ΣΕΟΔΙ. H FORTUNE είναι Media Partner.