Το 24th CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα φέρνει στις 9 Ιουνίου περισσότερους από 60+ κορυφαίους διεθνείς ομιλητές και 450+ CFOs σε μια ημέρα στρατηγικής, μετασχηματισμού και αποφάσεων για τον ρόλο του σύγχρονου CFO!

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μιλήσει για την οικονομική πολιτική, τις επενδύσεις και τη νέα αναπτυξιακή φάση της Ελλάδας

Η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, η ενεργειακή μετάβαση, οι κεφαλαιαγορές και η αναβάθμιση του ρόλου του CFO σε στρατηγικό ηγέτη αποτελούν βασικά θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού συνεδρίου

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας, δημοσιογράφος και διεθνής keynote speaker Bruce Whitfield, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ομιλία “The Chaos Advantage”

Ο διεθνούς φήμης δημοσιογράφος και keynote speaker Tim Marshall θα μιλήσει για όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης–Κίνας

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, το 24th CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα έρχεται με κεντρικό μήνυμα “The CFO Shift: Tech. Talent. Transformation.”, συγκεντρώνοντας decision makers από την επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα της χώρας για μια υψηλού επιπέδου ημέρα ανταλλαγής γνώσης, στρατηγικών απόψεων και δικτύωσης. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στα Αστέρια Γλυφάδας, Domus, και θα αναδείξει τη ριζική αναδιαμόρφωση του ρόλου του CFO σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ταχύτατων αλλαγών, όπου η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι διεθνείς εξελίξεις μεταβάλλουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής. Ο CFO μετατρέπεται πλέον σε κρίσιμο παράγοντα επιχειρησιακού μετασχηματισμού, με διευρυμένο ρόλο στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργία αξίας για τους οργανισμούς.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 10:00 με εναρκτήριο χαιρετισμό από τη Μαριλένα Παππά, Events Manager, KPMG στην Ελλάδα, ενώ θα χαιρετίσουν οι Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα και Αθηνά Βουνάτσου, Διευθύντρια, Τομέας Φορολογίας, Επενδύσεων & Λειτουργίας Αγοράς, ΣΕΒ, θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η αυλαία ανοίγει με την keynote ομιλία του Bruce Whitfield, Best-selling author, Award-winning Journalist και Renowned business speaker, με τίτλο “The Chaos Advantage”. Ο Bruce Whitfield προσεγγίζει την αβεβαιότητα όχι ως εμπόδιο αλλά ως ευκαιρία, αναδεικνύοντας πώς το «χάος» του σύγχρονου παγκόσμιου περιβάλλοντος μπορεί να μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις και ηγέτες που λαμβάνουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση και προσαρμοστικότητα.

Αμέσως μετά, στο πρώτο πάνελ της ημέρας με τίτλο «Ενεργειακές Μεταβάσεις, Μεγάλες Επενδύσεις: Η Ατζέντα του CFO», ο Βασίλης Τσάιτας, Group CFO, HELLENiQ ENERGY HOLDINGS S.A., συζητά με τον Θεοδόσιο Τόμπρα, Managing Partner, CPA Law, για τον ρόλο του CFO στην υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και στη διαχείριση της ενεργειακής μετάβασης, σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και έντονων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η συζήτηση θα αναδείξει τις προκλήσεις του μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού σε συνθήκες ενεργειακής και κανονιστικής μεταβλητότητας, καθώς και τον αντίκτυπο της ατζέντας βιωσιμότητας στη χρηματοδότηση και στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η θεματολογία συνεχίζεται με το πάνελ «Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Διακυβέρνηση, Αξιοπιστία και Ανάπτυξη», με τη Φωτεινή Ιωάννου, Group CFO, Metlen, τον Δημήτρη Παρθένη, Group CFO, THEON International, τη Νατάσα Στάμου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη Νίκη Φωτίου, Non Executive Director (NED) and Chairperson of the Audit Committee of Snappi, οι οποίοι συζητούν με συντονιστή τον Ντίνο Σιωμόπουλο, Anchor MegaTV, Financial Journalist TΟ ΒΗΜΑ - OT.GR, τις συνθήκες πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου, τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης και τον ρόλο της αξιοπιστίας ως καταλύτη ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Η ατζέντα περνά στην παρουσίαση του Χρήστου Στέλλα, Commercial Manager, ENTERSOFTONE IMPACT, με τίτλο «Το Ψηφιακό Λογιστήριο 360°: Από την Υποχρεωτική Συμμόρφωση στην Επιχειρηματική Αξία», η οποία εστιάζει στον μετασχηματισμό του ψηφιακού λογιστηρίου και στη μετάβαση από τη φορολογική συμμόρφωση στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Μέσα από την ομιλία του θα αναδείξει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή υποδομή ως μοχλό ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας πλήρη έλεγχο εσόδων και δαπανών, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση προς τη διοίκηση, καθώς και ολιστική αυτοματοποίηση των διαδικασιών του λογιστηρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πάνελ με θέμα «Οικονομική Διεύθυνση: Μετασχηματισμός, δομές, ρόλοι, παροχές και αμοιβές», με τη συμμετοχή της Ελένης Βαριαντζά, Senior Manager, Trade Credit & Surety, Howden Hellas, της Ρένιας Κρεμαλή, Group Human Resources Director, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, της Λαμπρίνας Μπαρμπετάκη, Managing Director & President of the Board, AbbVie Greece, Cyprus & Malta, της Κάτιας Σταθάκη, CEO, Nexi Greece και της Νικολέττας Χαλιώτη, Finance Director, Ελλάδα, Ισραήλ, BeNeLux και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, Medtronic και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα. Η συζήτηση θα εστιάσει στον επαναπροσδιορισμό της οικονομικής διεύθυνσης σε ένα περιβάλλον μεταβλητότητας, νέων δεξιοτήτων και εντεινόμενου ανταγωνισμού για ταλέντο.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο πάνελ “Cost Controlling & Maximizing Value from Tech Investments”, με τη συμμετοχή της Σάσας Ηλιαδάκη, Finance Director, Brink’s Hellas S.A., του Γιάννη Αϊδίνη, CFO, DIAS και της Μαρίας Θεοδουλίδου, Procurement & Corporate Governance Director & BoD Secretary, Fourlis Group of Companies, υπό τον συντονισμό του Κωνσταντίνου Καλλιανού, Partner, Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα, με έμφαση στη σύνδεση κόστους, αποδοτικότητας και τεχνολογικών επενδύσεων. Η συζήτηση θα αναδείξει πώς η αποτελεσματική διακυβέρνηση, η στοχευμένη κατανομή πόρων και η ευθυγράμμιση των τεχνολογικών επενδύσεων με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αξία που παράγει η τεχνολογία, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των οργανισμών.

Στο πρώτο fireside chat του συνεδρίου με τίτλο «Η συμβολή της κεφαλαιαγοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας», η Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα και η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συζητούν για τον ρόλο της κεφαλαιαγοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η συζήτηση θα αναδείξει τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοράς κεφαλαίου ως μοχλού χρηματοδότησης της οικονομίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση του Κωνσταντίνου Αγαλιανού, Head of Finance Business Development, SAP Hellas, Cyprus and Malta και του Γιώργου Μωραΐτη, Director, Head of Corporate Transaction Banking, Corporate & Investment Banking, National Bank of Greece, με τίτλο “Simplified Processes in a Connected Economy”. Η σύμπραξη SAP και Εθνικής Τράπεζας αναδεικνύει ένα διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα που, αξιοποιώντας το SAP Business AI, ενσωματώνει τραπεζικές υπηρεσίες στα επιχειρησιακά συστήματα, αυτοματοποιεί κρίσιμες διαδικασίες όπως πληρωμές και bank statements και προσφέρει real-time εικόνα ρευστότητας μέσα από το SAP ERP, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Τη σκυτάλη παίρνει η Δέσποινα Παπαχρυσάνθου, Partner, Transformation & Operations, KPMG στην Ελλάδα και ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO, Growthfund SA., για ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat με τίτλο «Ο μετασχηματισμός οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον: από τη διαχείριση στη δημιουργία αξίας», όπου θα αναδειχθεί η σημασία του ολιστικού μετασχηματισμού σε συνθήκες διαρκούς μεταβολής. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν περιορίζεται στην αποσπασματική ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων, αλλά δίνει έμφαση σε έναν ουσιαστικό επιχειρησιακό μετασχηματισμό, ικανό να αποτυπώνει, μέσω μετρήσιμων δεικτών, την παραγωγή αξίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας ενός οργανισμού.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το fireside chat «Οικονομική Πολιτική σε Περιβάλλον Γεωπολιτικών και Πολιτικών Αναταράξεων», όπου ο Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής SKAI TV, Αρθρογράφος εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ συνομιλεί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup. Η συζήτηση εστιάζει στη νέα φάση επενδυτικής επιτάχυνσης για την Ελλάδα, με έμφαση στη σταθερότητα, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων, καθώς και στο κρίσιμο στοίχημα της σύνδεσης του ψηφιακού μετασχηματισμού με παραγωγικές επενδύσεις, ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και γεωοικονομικών ανακατατάξεων.

Ακολουθεί το πάνελ με τίτλο “Transformation in Tourism & Hospitality”, με τη συμμετοχή του Νίκου Διαμαντόπουλου, General Manager, Marketing Greece, του Σταύρου Μήτση, Managing Director, Mitsis Group, του Αναστάσιου Χατζηλιάμη, CEO, Destination One και του Θάνου Χολέβα, Director of Global Markets Sales, National Bank of Greece, με συντονισμό από την Κέννυ Ευαγγέλου, Partner, Deal Advisory, Head of Real Estate, KPMG στην Ελλάδα. Η συζήτηση εστιάζει στον μετασχηματισμό του κλάδου της φιλοξενίας, που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εξατομικευμένη εμπειρία, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική αποδοτικότητα, καθώς και στις βασικές προτεραιότητες και επενδυτικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του ελληνικού hospitality.

Στο fireside chat «Ρυθμιστική Μετάβαση και Οικονομικός Μετασχηματισμός: Το Νέο Μοντέλο της ΕΥΔΑΠ», ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Management Consulting, KPMG στην Ελλάδα, συνομιλεί με τον Σπύρο Στάμου, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με επίκεντρο τον ρόλο της ρυθμιστικής αλλαγής ως μοχλού επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Η συζήτηση θα εστιάσει στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΥΔΑΠ για την περίοδο 2025–2029, στην εισαγωγή της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB) και στον τρόπο με τον οποίο το νέο μοντέλο συμβάλλει στη δημιουργία αξίας, τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ο Νίκος Παπανδριανός, Head of Strategy, Edenred Greece, θα ανέβει στη σκηνή για την παρουσίαση με τίτλο «Τα Οικονομικά Τμήματα ως στρατηγικοί πυλώνες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», αναδεικνύοντας τον εξελισσόμενο ρόλο των finance functions ως στρατηγικών εταίρων της διοίκησης. Η παρουσίαση θα εστιάσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί, στους παράγοντες που καθιστούν τα οικονομικά τμήματα στρατηγικούς συνεργάτες και στον ρόλο των CFOs στη διαχείριση και υλοποίηση της αλλαγής.

Στο fireside chat “We are in a new era”, η Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος συνομιλεί με τον Tim Marshall, Journalist & Broadcaster, Bestselling Author on International Affairs, για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και τη διαμόρφωση ενός αναδυόμενου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η συζήτηση θα εστιάσει στις μεταβαλλόμενες σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης, στις επιλογές που έχει σήμερα η Ευρώπη, στον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, στις προοπτικές του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και στον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο των στρατηγικών ορυκτών στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Στο επίκεντρο, το πάνελ «Capital Meets Transformation - Τι αναζητούν οι επενδυτές στις επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας», με τη συμμετοχή του Δημήτρη Βιδάκη, Partner, Elikonos Capital AIFM, του Ηλία Μαλανδρή, Senior Partner, Smerc και της Ελένης Μπαθιανάκη, Managing Partner, Halcyon Equity Partners, με συντονισμό από την Άρτεμις Πάνου. Η συζήτηση θα εστιάσει στα κριτήρια των επενδυτών για την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων και στη σύνδεση ανάπτυξης και μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές που καθιστούν μια επιχείρηση ελκυστική για χρηματοδότηση, ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη διαφοροποίηση στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, στο fireside chat “AI Readiness in Greece: Challenges, Opportunities and Leadership”, ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα συνομιλεί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, Συνιδρυτή και Business Innovation Director, UBITECH, γύρω από την ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια ευχάριστη έκπληξη αναμένει τους συμμετέχοντες, καθώς θα ακολουθήσει το “Chasing the Shift! Are you ready CFOs?” με τη Μαρία Μπεκατώρου, Δημοσιογράφο και Τηλεπαρουσιάστρια, που θα δώσει έναν πιο διαδραστικό και ελαφρύ τόνο στη ροή του συνεδρίου. Μέσα από μια σειρά σύντομων ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ψηφίζουν «ναι» ή «όχι», δοκιμάζοντας τις γνώσεις, τα αντανακλαστικά και τη διαίσθησή τους, μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Μετά το διάλειμμα, το πάνελ “Rethinking finance and the CFO’s role as a strategic advisor to the business in the AI era” συγκεντρώνει τη Λία Βαγενά, CFO, Box Now, τον Ιωάννη Παντολέων, CFO, Olympia Group, τη Σοφία Πολυδωροπούλου, CFO, Optima Group και τον Γιώργο Ρούσσο, CFO, Kotsovolos, με συντονισμό από τον Γιώργο Πολίτη, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα. Η συζήτηση θα εστιάσει στον αναβαθμισμένο ρόλο του CFO ως στρατηγικού συμβούλου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζοντας πώς το AI μετασχηματίζει κρίσιμες λειτουργίες όπως το reporting, το forecasting, το cash flow management και το risk management, καθώς και τις νέες δεξιότητες, τις απαιτήσεις διακυβέρνησης και τις προκλήσεις που αναδεικνύονται για τα οικονομικά τμήματα.

Κεντρικό σημείο της επόμενης ενότητας αποτελεί το πάνελ “AI and Forecasting Models: Transforming Financial Planning & Decision-Making” με τη συμμετοχή του Γιώργου Γκιάστα, Deputy CFO, ENTERSOFTONE, της Τέσσυς Λατσού, Οικονομική Διευθύντρια, Όμιλος Fourlis, του Στράτου Πέτρου, CFO, Ethniki Asfalistiki και του Αχιλλέα Τασιούλα, CFO, GasLog, με συντονισμό από τον Διονύσιο Διαμαντόπουλο, Partner, Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα, με έμφαση στον μετασχηματισμό του financial planning μέσω AI και advanced analytics. Η συζήτηση θα αναδείξει πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα predictive analytics επαναπροσδιορίζουν το forecasting και τη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την ακρίβεια των προβλέψεων, την ευελιξία του σχεδιασμού και τη στρατηγική αξία της οικονομικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα φέρνουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις σε θέματα δεδομένων, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η συζήτηση περνά στο πάνελ «Μεταφορές & Υποδομές σε Νέα Εποχή: Ανθεκτικότητα, Επενδύσεις και Αποδοτικότητα», συμμετέχουν ο Νάρκισσος Γεωργιάδης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, ΟΛΘ Α.Ε., η Στέλλα Δημαράκη, Deputy CFO, Aegean Airlines και ο Βαγγέλης Μπαλτάς, CFO, Fraport Greece, με συντονισμό από την Ανδριάνα Κάρτου, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, αναλύοντας τις προκλήσεις και ευκαιρίες στους τομείς μεταφορών και υποδομών.

Το πρόγραμμα κορυφώνεται με το πάνελ “Strategic Decision-Making Under Uncertainty: Ο νέος ρόλος του CFO”, με τη συμμετοχή του Νίκου Καρανικόλα, CFO, Dialectica, του Νίκου Καραφυλλίδη, CFO Greece & Cyprus, AstraZeneca, του Γιώργου Τουλαντά, CFO, Hellas Gold και του Νίκου Χαψή, Deputy General Manager & CFO, Viopol Polyurethane Systems, με συντονισμό από τον Αλέξανδρο Βελδέκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO ως στρατηγικού ηγέτη σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και αλλαγής. Η συζήτηση θα εστιάσει στις νέες παραμέτρους που επηρεάζουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, στον αντίκτυπο της κανονιστικής και επιχειρηματικής αβεβαιότητας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος CFO εξελίσσεται σε βασικό διαχειριστή κινδύνων και θεματοφύλακα της ανθεκτικότητας των οργανισμών.

Το 24th CFO Forum ολοκληρώνεται, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τον μετασχηματισμό της οικονομικής λειτουργίας και της επιχειρηματικής στρατηγικής στην Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας και ταχύτατων μεταβολών, το συνέδριο αναδεικνύει τον σύγχρονο CFO ως καταλύτη στρατηγικού μετασχηματισμού, δημιουργίας αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τους οργανισμούς της επόμενης ημέρας.

Platinum Sponsor του 24th CFO Forum είναι η ENTERSOFTONE IMPACT. Distinguished Sponsors είναι η ΔΕΗ, η Destination One, η Edenred, η HOWDEN και η Performance. Sponsors είναι η ICAP CRIF, Mitsis Group, η SAP και η UBITECH. Mobility Partner είναι η LYNK & CO. Supporters είναι η GENESIS pharma και η VERALLIS. Cocktail Sponsor είναι η Citadelle Gin. Το συνέδριο τελείται Υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ και Με την Ευγενική Υποστήριξη του ΣΕΟΔΙ. H FORTUNE είναι Media Partner.