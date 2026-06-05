ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚA ΝΕΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Media & Magazine Days 2026 της ΕΔΙΠΤ
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Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ΕΔΙΠΤ ευχαριστεί τη Δημόσια Τηλεόραση και τη δημοσιογράφο Ελένη Μπουγά για την κάλυψη και την παρουσίαση των Media & Marketing Days 2026, της πρωτοβουλίας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου για την ανάδειξη της αξίας και της διαχρονικής σημασίας του περιοδικού Τύπο.
Δείτε παρακάτω το ρεπορταζ
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