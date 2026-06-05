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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Media & Magazine Days 2026 της ΕΔΙΠΤ

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Media & Magazine Days 2026 της ΕΔΙΠΤ

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ΕΔΙΠΤ ευχαριστεί τη Δημόσια Τηλεόραση και τη δημοσιογράφο Ελένη Μπουγά για την κάλυψη και την παρουσίαση των Media & Marketing Days 2026, της πρωτοβουλίας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου για την ανάδειξη της αξίας και της διαχρονικής σημασίας του περιοδικού Τύπο.

Δείτε παρακάτω το ρεπορταζ

Δείτε περισσότερα και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνική δικτύωσης της ΕΔΙΠΤ

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