Η Allianz SE σε συνομιλίες για την εξαγορά της Caravela Seguros έναντι 150 εκατ. ευρώ

Με μια ματιά Η Allianz SE βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Caravela Seguros, μετά την υποβολή προσφοράς για την πορτογαλική ασφαλιστική εταιρεία

Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία συζητά επί του παρόντος μια πιθανή εξαγορά με τους μετόχους της Caravela

Η Allianz SE βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Caravela Seguros, μετά την υποβολή προσφοράς για την πορτογαλική ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία συζητά επί του παρόντος μια πιθανή εξαγορά με τους μετόχους της Caravela.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι συνομιλίες ενδέχεται τελικά να μην καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Η λονδρέζικη επενδυτική εταιρεία Toscafund κατέχει ποσοστό 48% στην Caravela και έχει αναθέσει στη Mediobanca συμβουλευτικό ρόλο για την πώληση της συμμετοχής της, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg News.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Caravela, μια ομάδα περισσότερων από 20 επενδυτών, σχεδιάζουν επίσης να διαθέσουν προς πώληση τις συμμετοχές τους στην εταιρεία.

Η ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τη Λισαβόνα ενδέχεται να αποτιμάται περίπου στα 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Μια ενδεχόμενη εξαγορά θα ενίσχυε το χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων της Allianz στην Πορτογαλία. Η Caravela κατατάσσεται στην έβδομη θέση της πορτογαλικής αγοράς γενικών ασφαλίσεων, με μερίδιο αγοράς 2,6%.

Η Allianz συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ασφαλιστικών και διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Η Caravela Seguros δραστηριοποιείται ως ασφαλιστική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων με έδρα τη Λισαβόνα.