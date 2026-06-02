Νέα Διάκριση για την Carglass® Ελλάδος στα Belron® Exceptional People Awards 2026

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Carglass® Ελλάδος στον παγκόσμιο θεσμό Belron® Exceptional People Awards 2026 (BEPA), που διοργανώνει η μητρική εταιρεία Belron®.

Τα Belron® Exceptional People Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης του ομίλου Belron®, επιβραβεύοντας κάθε χρόνο εργαζομένους και ομάδες από περισσότερες από 30 χώρες για την εξαιρετική συνεισφορά τους στους πελάτες, τους συναδέλφους και τις τοπικές κοινωνίες. Ανάμεσα στους χιλιάδες εργαζομένους του ομίλου παγκοσμίως, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων και ομάδων λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, γεγονός που καθιστά τα BEPA μία από τις υψηλότερες εσωτερικές αναγνωρίσεις του οργανισμού.

Η ομάδα Recontact της Carglass® Ελλάδος, αποτελούμενη από τις Όλγα Ματαράγκα, Ιωάννα Πατίτσα, Κατερίνα Παυλιδάκη και Εύα Σαραντοπούλου, διακρίθηκε στα BEPA 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωση της εταιρείας στην ποιοτική και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.

Η ομάδα ξεχώρισε για τη συμβολή της στη διαδικασία recontact, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας. Με συνέπεια, ταχύτητα ανταπόκρισης και ουσιαστική υποστήριξη προς τους οδηγούς, συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης και στην εύρυθμη λειτουργία του Customer Contact Center.

Παράλληλα, διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας, καθώς και για τη συμβολή της στη διαχείριση περιστατικών που σχετίζονται με παραμετροποιήσεις ADAS, υποστηρίζοντας την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των οδηγών.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της καθημερινής προσπάθειας των ανθρώπων της Carglass® Ελλάδος, οι οποίοι με επαγγελματισμό, ομαδικότητα και αφοσίωση στις αξίες της εταιρείας συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Η Carglass® Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της βασίζεται στη γνώση, τη δέσμευση και το πάθος των εργαζομένων της για συνεχή βελτίωση και παροχή κορυφαίων υπηρεσιών.