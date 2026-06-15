Σε ομόλογα και αμοιβαία επενδύουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης το α' τρίμηνο 2026

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα Στατιστικά Στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης για το α΄ τρίμηνο 2026

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 2.859 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 2.846 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής «Ταμείων») αυξήθηκε κατά 13 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.859 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν αμετάβλητες στα 96 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στο 3,4%.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.216 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1.184 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση των αποτιμήσεων στο σύνολο των ομολόγων. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 42,5% το α΄ τρίμηνο, έναντι 41,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 1.048 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1.035 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση των τιμών στο σύνολο των μεριδίων. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 36,7%, έναντι 36,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 448 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 463 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων του συνόλου των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 15,7%, το α΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 16,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ταμείων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ταμείων (σε εκατ. ευρώ)

Διάγραμμα

* Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης περιλαμβάνονται τα Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα Ταμεία (μη Υποχρεωτικής) Επαγγελματικής Ασφάλισης