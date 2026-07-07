Σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά στη Θεσσαλονίκη - Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης!

Η πρόσφατη ζημιά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη είναι κατ’ αρχήν περιβαλλοντική!

Ήδη από χτες, λόγω των ανέμων, η σοβαρή ρύπανση από τη ζημιά της Θεσσαλονίκης έφτασε μέχρι την Αθήνα και οι υγειονομικές υπηρεσίες προειδοποιούν ειδικά τους έχοντες αναπνευστικά προβλήματα!

Ήδη το κράτος σήμερα 6/7/2026 ανακοίνωσε την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες της Θεσσαλονίκης.

Το ερώτημα είναι, οι ευθύνη από τις περιβαλλοντικές καταστροφές καλύπτεται ιδιωτικοασφαλιστικά;

Η απάντηση είναι «ναι».

Όπως ορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ν.4042/2012, ν.4685/2020 και ανάλογες οδηγίες της ΕΕ), οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλουν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, να διαθέτουν άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο προβλέπεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς.

Τι καλύπτεται συνήθως από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Περιβαλλοντικής ρύπανσης;

Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας

Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων

Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας

Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης

Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφαλιστική κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στις διευθύνσεις πωλήσεων και εκπαίδευσης των συνεργαζόμενων με εσάς ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής vασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.