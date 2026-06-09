ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η Be.Brokers αναζητά έμπειρο διοικητικό προσωπικό για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας
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Η Be.Brokers επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της, διοικητικό προσωπικό για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας με εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.
Περιγραφή Θέσης :
- Διαχείριση καθημερινών θεμάτων του Κλάδου Ζωής και Υγείας.
- Συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατών σε ερωτήματα κάλυψης, διαδικασιών και αιτήματα προεγκρίσεων νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων.
- Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών.
- Παραλαβή αιτημάτων αποζημιώσεων και μεταβολών , έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ορθότητας διατύπωσης.
- Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου Ζωής και Υγείας.
- Διαχείριση και οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών του Κλάδου Ζωής και Υγείας .
- Καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης σε online συστήματα Εταιρειών.
- Ψηφιοποίηση αιτημάτων και δικαιολογητικών.
- Παρακολούθηση και follow up για την εξέλιξη των αιτημάτων μεταβολών και αποζημιώσεων
Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:
- Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
- Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Ζωής και Υγείας
- Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.
- Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
- Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
- Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους
Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail : [email protected]