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Η Be.Brokers αναζητά έμπειρο διοικητικό προσωπικό για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας

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Nextdeal newsroom
Η Be.Brokers αναζητά έμπειρο διοικητικό προσωπικό για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας

Η Be.Brokers επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της, διοικητικό προσωπικό για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας με  εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Περιγραφή Θέσης :

  • Διαχείριση καθημερινών θεμάτων του Κλάδου Ζωής και Υγείας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατών σε ερωτήματα κάλυψης, διαδικασιών και αιτήματα προεγκρίσεων νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων.
  • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για  διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών.
  • Παραλαβή αιτημάτων αποζημιώσεων και μεταβολών , έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ορθότητας διατύπωσης.
  • Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου Ζωής και Υγείας.
  • Διαχείριση και οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών του Κλάδου Ζωής και Υγείας .
  • Καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης  σε online συστήματα Εταιρειών.
  • Ψηφιοποίηση αιτημάτων και δικαιολογητικών.
  • Παρακολούθηση και follow up για την εξέλιξη των αιτημάτων μεταβολών και αποζημιώσεων

 

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

  • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
  • Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Ζωής και Υγείας 
  • Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
  • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
  • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

 

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail : [email protected]

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Be.Brokers Κλάδος Ζώης και Υγείας

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