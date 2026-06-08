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Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

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Στο πλαίσιο των ενημερώσεων σε βασικές και σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες και υποδομές της χώρας στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας, αξιωματικοί-σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της INTRACOM DEFENSE (IDE), συνοδευόμενοι από τον Διοικητή και επιτελείς της Σχολής.

Η αποστολή της ΣΔΙΕΠΝ είναι να παρέχει διοικητική και επιτελική εκπαίδευση στους αξιωματικούς του Π.Ν. και να τους ενημερώνει για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της άμυνας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για επιτελικές και διοικητικές θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της εταιρίας ενημέρωσαν τους σπουδαστές της Σχολής για τα Συστήματα και τις δραστηριότητες της εταιρίας στους τομείς των Τακτικών Επικοινωνιών, των Μη Επανδρωμένων και των Υβριδικών Συστημάτων παροχής ενέργειας που κατασκευάζει, προσφέρει και κυρίως εξάγει η εταιρία σε μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές.

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IDE Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

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