Ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν είναι μόνος

Η ένταξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» αποτελεί μια σημαντική θεσμική νίκη

Άρθρο της Χριστίνας Φυτέα



Προέδρου Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων ΕΕΑ

Η ένταξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» δεν είναι μια απλή διοικητική διόρθωση. Είναι μια ουσιαστική θεσμική αναγνώριση ότι ο ασφαλιστικός πράκτορας αποτελεί ενεργό κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και δικαιούται ισότιμη πρόσβαση στα αναπτυξιακά εργαλεία της Πολιτείας.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά αλλάζει με ταχύτητα, οι κανονιστικές απαιτήσεις αυξάνονται, η τεχνολογία μετασχηματίζει την καθημερινή εργασία και ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα πιο έντονος, ο ασφαλιστικός πράκτορας χρειάζεται κάτι περισσότερο από γενικές διαπιστώσεις. Χρειάζεται στήριξη, καθοδήγηση, εκπροσώπηση και πρακτικές λύσεις.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ έχουν έναν ξεκάθαρο ρόλο: να καταγράφουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να παρεμβαίνουν θεσμικά και να διεκδικούν λύσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα, τη βιωσιμότητα και την προοπτική του επαγγελματία.

Η πρόσφατη τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εντάσσονται ρητά οι ΚΑΔ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας.

Με την απόφαση αυτή διορθώθηκε μια σημαντική παράλειψη. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ένας κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανθρώπους που επενδύουν καθημερινά στην εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου και στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, αποκτά πλέον τη θέση που της αναλογεί στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Προηγήθηκαν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και επίσημη επιστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς τα αρμόδια υπουργικά και διοικητικά όργανα, με αίτημα τη διόρθωση της αρχικής εξαίρεσης. Η τελική απόφαση επιβεβαιώνει ότι όταν η θεσμική εκπροσώπηση λειτουργεί συντονισμένα, με επιχειρήματα και επιμονή, μπορεί να παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το πρακτικό όφελος για τον ασφαλιστικό πράκτορα είναι σημαντικό. Η ένταξη στη Δράση μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία, συστήματα οργάνωσης γραφείου, αναβάθμιση υποδομών, επαγγελματική εκπαίδευση, τεχνολογικό εξοπλισμό και λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Για έναν σύγχρονο ασφαλιστικό πράκτορα, αυτά δεν είναι πολυτέλειες. Είναι αναγκαίες προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξης. Η αγορά απαιτεί καλύτερη οργάνωση, ταχύτερη εξυπηρέτηση, πιο ουσιαστική ενημέρωση του πελάτη, αξιοποίηση δεδομένων και καλύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Όποιος επενδύει σήμερα στην επαγγελματική του αναβάθμιση, χτίζει ισχυρότερη θέση για το αύριο.

Παράλληλα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών βρίσκεται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για το νέο πλαίσιο ψηφιακής διαβίβασης στοιχείων οχημάτων. Στόχος είναι η μετάβαση στο νέο περιβάλλον να γίνει με τις απαραίτητες προϋποθέσεις προσαρμογής και υποστήριξης, ώστε να λειτουργήσει προς όφελος τόσο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όσο και των ασφαλισμένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική υπόθεση. Επηρεάζει ήδη την προσέγγιση πελατών, την εξυπηρέτηση, τη διαχείριση πληροφοριών, την παραγωγή περιεχομένου και την οργάνωση της καθημερινής εργασίας. Για τον ασφαλιστικό πράκτορα, το ζητούμενο δεν είναι να αντικατασταθεί από την τεχνολογία, αλλά να μάθει να τη χρησιμοποιεί ώστε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο ενημερωμένος και πιο ανταγωνιστικός.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με τη στήριξη του Προέδρου του ΕΕΑ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και της Διοικητικής Επιτροπής, επενδύει συστηματικά στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών γύρω από τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία. Η επιδίωξη είναι ξεκάθαρη: κανένας ασφαλιστικός πράκτορας να μη μείνει πίσω στη νέα εποχή.

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται νέες πρωτοβουλίες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου. Πρώτος σημαντικός σταθμός θα είναι η πανελλαδική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή μας σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών, με αντικείμενο την αντίληψη των πολιτών για τον ρόλο και την αξία του ασφαλιστικού πράκτορα. Τα ευρήματά της θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό δράσεων που θα ενισχύσουν το κύρος, την αναγνωρισιμότητα και την κοινωνική αποτύπωση του επαγγέλματος.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης για χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την πρακτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση του ασφαλιστικού πράκτορα στη σύγχρονη αγορά.

Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ λειτουργεί με μια απλή αλλά ουσιαστική αρχή: να ακούει την αγορά, να μεταφέρει τις ανάγκες της, να διεκδικεί λύσεις και να στηρίζει τον επαγγελματία με τρόπο πρακτικό και αποτελεσματικό.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν χρειάζεται μόνο ενημέρωση. Χρειάζεται θεσμική εκπροσώπηση που να βρίσκεται δίπλα του, να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται και να παράγει αποτέλεσμα.

Γιατί σε μια εποχή διαρκών αλλαγών, ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν πρέπει — και δεν θα μείνει — μόνος.

Η Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων ΕΕΑ, Χριστίνα Φυτέα