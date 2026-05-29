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Η Eurohold συνεχίζει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2026

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Nextdeal newsroom
eurohold
  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8% και ανήλθαν σε 539,87 εκατ. ευρώ
  • Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε 51,97 εκατ. ευρώ
  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε 21,64 εκατ. ευρώ

Η Eurohold Bulgaria AD, κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιοκτήτης της Euroins Insurance Group AD και του Ομίλου Electrohold, κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, διατηρώντας τη σταθερά ανοδική πορεία των οικονομικών της επιδόσεων.

Ο όμιλος αύξησε τα ενοποιημένα έσοδά του κατά 10,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 539,87 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,6% και ανήλθαν σε 51,97 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για την περίοδο ενισχύθηκαν κατά 11,5%, φτάνοντας τα 21,64 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις ενεργειακές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 447,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα EBITDA από τον ενεργειακό τομέα αυξήθηκαν κατά 6,2% και ανήλθαν σε 48,85 εκατ. ευρώ.

Στον ασφαλιστικό τομέα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,8% και διαμορφώθηκαν σε 93,36 εκατ. ευρώ, ενώ τα ασφαλιστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,3%, φτάνοντας τα 78,1 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες υπερτετραπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 1,75 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 33,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 357 χιλ. ευρώ.

Η Eurohold δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των ασφαλίσεων μέσω των Ομίλων Electrohold και Euroins Insurance Group, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η επενδυτική διαμεσολάβηση οργανώνονται μέσω της επιχειρηματικής μονάδας Euro-Finance.

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