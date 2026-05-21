Τι δήλωσε από την Ύδρα ο Νίκος Μακρόπουλος για το deal της Ευρώπη Ασφαλιστική με την CrediaBank

Από τη 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Ύδρα, ο πρόεδρος της Ευρώπη Ασφαλιστική, Νίκος Μακρόπουλος, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Nextdeal και τον Κωστή Σπύρου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απορρόφησης της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank.







Ο Νίκος Μακρόπουλος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα νέο μεγάλο βήμα για την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, τονίζοντας πως η CrediaBank αποφάσισε να επενδύσει δυναμικά στον ασφαλιστικό κλάδο. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη Ασφαλιστική αλλά και η ΝΑΚ Insurance Brokers αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία με την τράπεζα.



«Η συνεργασία αυτή θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα.







Η συμφωνία εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της CrediaBank για τη δημιουργία ενός πιο διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, με έμφαση στο bancassurance και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγχώνευση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού σχήματος που θα αξιοποιεί τις υποδομές, το δίκτυο και τις δυνατότητες ανάπτυξης των δύο πλευρών.







Παράλληλα, η Ευρώπη Holdings διατηρεί ισχυρούς δείκτες ανάπτυξης και φερεγγυότητας, ενώ η CrediaBank επιδιώκει να ενισχύσει τα έσοδά της από ασφαλιστικές εργασίες μέσω μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πλατφόρμας.



Ο πρόεδρος της Ευρώπη Ασφαλιστική ευχήθηκε να πετύχει το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία των δύο οργανισμών μπορεί να ανοίξει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την εταιρεία αλλά και συνολικά για την ασφαλιστική αγορά.











