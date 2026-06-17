Στις Βρυξέλλες η ΥΠΕΚΑ Ν. Κεραμέως για την εκδήλωση: «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο»

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως όπου θα συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου εκδήλωση με θέμα: «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο» την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Η συζήτηση θα προβληθεί ζωντανά διαδικτυακά στις 12.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος και στόχος της είναι να διερευνήσει τι σημαίνει η τριμερής συμφωνία της Ελλάδας για το μέλλον των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη και πώς ο ανανεωμένος κοινωνικός διάλογος μπορεί να συμβάλλει σε πιο ανθεκτικές, ανταγωνιστικές και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίες.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η κα Κεραμέως θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κοινωνικά Δικαιώματα και Δεξιότητες, Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Minzatu και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) Séamus Boland.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το ιστορικό βήμα που πραγματοποίησε η χώρα μας στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Η Συμφωνία άνοιξε τον δρόμο στην υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην επέκταση των υφιστάμενων, επιτυγχάνοντας αυξήσεις μισθών και περισσότερη προστασία για τους εργαζόμενους. Παράλληλα, η επιτυχία της Ελλάδας έτυχε διθυραμβικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς αποτέλεσε ένα ισχυρό παράδειγμα προς μίμηση, μία «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη της Ευρώπη» όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος Roxana Minzatu, στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Δεκεμβρίου.

Ακολούθησε, τον Μάρτιο του 2026, επίσκεψη της κας Minzatu στην Ελλάδα, όπου μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό κα Κεραμέως, απένειμε τα εύσημα στη χώρα μας για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στην αγορά εργασίας, ενώ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί δομές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η θεσμοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας επέφερε απτά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, καθώς υπεγράφησαν και επεκτάθηκαν ήδη σημαντικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπως πχ σε εστίαση και ζαχαρώδη προϊόντα, που προβλέπουν αυξήσεις μισθών και παροχές για σχεδόν 500.000 εργαζόμενους στους σχετικούς κλάδους.