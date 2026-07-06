Αν χαθεί το χωράφι, χάνεται και ο κόσμος που το δημιούργησε

Υπάρχουν ημέρες που δύσκολα γίνονται πρωτοσέλιδο. Η Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μία από αυτές. Κι όμως, αφορά σχεδόν τα πάντα: το φαγητό που φτάνει στο τραπέζι μας, το νερό που πίνουμε, τα τοπία που αγαπάμε, ακόμη και τη συνοχή μιας χώρας.

Η 6η Ιουλίου έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχος της είναι να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της υπαίθρου στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών τοπικών κοινωνιών.

Για πολλά χρόνια μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την ύπαιθρο κυρίως ως έναν χώρο παραγωγής. Να μετράμε στρέμματα, αποδόσεις, επιδοτήσεις, εξαγωγές και στατιστικές. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν είναι όμως αρκετά.

Η αγροτική ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομία. Είναι κοινωνία, πολιτισμός και τρόπος ζωής.

Είναι το χωριό που παραμένει ζωντανό και τον χειμώνα. Είναι ο νέος άνθρωπος που αποφασίζει να μείνει στον τόπο του. Είναι το μικρό σχολείο που δεν κλείνει, το πανηγύρι που συνεχίζει να γίνεται, το μονοπάτι που δεν χάνεται μέσα στα βάτα επειδή κάποιος ακόμη περπατά και δουλεύει τη γη.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαμορφώθηκε μέσα από τα βουνά, τους κάμπους, τα νησιά και τις μικρές κοινότητες. Εκεί γεννήθηκαν γνώσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά: η ξερολιθιά, η μετακινούμενη κτηνοτροφία, οι παραδοσιακές ποικιλίες, η διαχείριση του νερού, η συλλογή των άγριων βοτάνων, η φροντίδα των δασών και των βοσκοτόπων. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνικές παραγωγής, αλλά για μια πολύτιμη άυλη πολιτιστική κληρονομιά που διατηρεί ζωντανή τη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο.

Σήμερα η ύπαιθρος αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η εγκατάλειψη των χωριών, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι ακραίες καιρικές συνθήκες δοκιμάζουν καθημερινά όσους εξακολουθούν να καλλιεργούν τη γη ή να ανεβάζουν τα κοπάδια τους στα βουνά.

Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στις νέες τεχνολογίες ή στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Βρίσκεται και στην αναγνώριση ότι η ύπαιθρος δεν είναι μια περιφέρεια που χρειάζεται διαρκώς βοήθεια, αλλά ένας τόπος που παράγει τροφή, γνώση, πολιτισμό και ζωή.

Η πραγματική αγροτική ανάπτυξη αρχίζει όταν μια κοινωνία καταλαβαίνει ότι το χωράφι δεν παράγει μόνο σιτάρι, το αμπέλι μόνο κρασί και το κοπάδι μόνο γάλα. Παράγουν συνέχεια, μνήμη, ταυτότητα και μέλλον.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας: να μη διατηρήσουμε ζωντανή μόνο την παραγωγή, αλλά και τους ανθρώπους που εξακολουθούν να δίνουν νόημα στην ελληνική ύπαιθρο.

«Θερισμός» (1957), χαρακτικό του Τάσσου (Αναστάσιου Αλεβίζου). Ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα του μεγάλου Έλληνα χαράκτη, που ανέδειξε τον άνθρωπο της υπαίθρου και τον καθημερινό του μόχθο σε διαχρονικό σύμβολο αξιοπρέπειας, συλλογικότητας και δημιουργίας.

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης, η εικόνα αυτή από τον θερισμό στην ελληνική ύπαιθρο μάς θυμίζει ότι η ανάπτυξη δεν γράφεται μόνο με μηχανές, σχέδια και αριθμούς. Χτίζεται καθημερινά με τον μόχθο των ανθρώπων της γης, που κράτησαν ζωντανά τα χωριά και εξασφάλισαν την τροφή μιας ολόκληρης χώρας.