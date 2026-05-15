EV: Το κρυφό κόστος που κανείς δεν αναλύει

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «καίνε» διαφορετικά, επισκευάζονται διαφορετικά και κοστίζουν δυσανάλογα περισσότερο να αντικατασταθούν. Και είναι γεγονός πως η αντασφαλιστική αγορά ακόμα δεν έχει τιμολογήσει σωστά αυτόν τον κίνδυνο.



Υπάρχει μια αφήγηση που επικρατεί στη δημόσια συζήτηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: λιγότερα κινούμενα μηχανικά μέρη, λιγότερες βλάβες, χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Η αφήγηση αυτή είναι εν μέρει σωστή, αλλά για τον ασφαλιστή και τον αντασφαλιστή, αφήνει έξω το πιο κρίσιμο κομμάτι: τι συμβαίνει όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εμπλακεί σε ατύχημα.

Η επισκευή κοστίζει 29% περισσότερο και δεν φταίει η μπαταρία

Το πρώτο πράγμα που εκπλήσσει είναι το μέγεθος της διαφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Mitchell, η οποία επεξεργάζεται δεδομένα από περισσότερες από 300 ασφαλιστικές εταιρείες και 20.000 συνεργεία, το μέσο κόστος επισκευής ηλεκτρικού οχήματος μετά από ατύχημα ανήλθε σε 6.236 δολάρια στις ΗΠΑ το 2024, έναντι 5.066 δολαρίων για τα συμβατικά οχήματα. Διαφορά: 23%, ή 1.170 δολάρια ανά αποζημίωση.

Το εκπληκτικό εύρημα; Η διαφορά αυτή δεν οφείλεται κυρίως στην μπαταρία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η βλάβη μπαταρίας αφορά λιγότερο από 1% των αξιώσεων. Ο κύριος λόγος είναι ο χρόνος εργασίας, μιας κα η επισκευή ηλεκτρικού οχήματος απαιτεί κατά μέσο όρο έξι επιπλέον ώρες εργασίας σε σχέση με ένα συμβατικό. Επιπλέον στα ηλεκτρικά, το κόστος εργασίας αντιστοιχεί στο 49,66% του συνολικού κόστους επισκευής, έναντι 41% για τα συμβατικά.

Επίσης, το 89% των ανταλλακτικών πρέπει να έρθει αποκλειστικά από τον κατασκευαστή. Η αγορά ανακατασκευασμένων και aftermarket ανταλλακτικών για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει πολύ περιορισμένη σε σχέση με τα συμβατικά. Κάτι που ανεβάζει σημαντικά το κόστος κάθε επισκευής.

Η φωτιά που δεν σβήνει εύκολα

Η κατηγορία κινδύνου που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στον κλάδο δεν είναι η τυπική ζημιά, αλλά η πυρκαγιά. Όταν ένα κελί της μπαταρίας ιόντων λιθίου υπερθερμανθεί, πυροδοτεί αλυσιδωτή αντίδραση που εξαπλώνεται με ταχύτητα που δεν επιδέχεται παρέμβαση. Σύμφωνα με στοιχεία της QBE Insurance, οι βρετανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν περίπου 1.330 πυρκαγιές από μπαταρίες ιόντων λιθίου το 2024, σχεδόν διπλάσιες από τις 690 περιπτώσεις του 2022.

Η Κίνα δείχνει πού οδεύουμε

Η αγορά που δίνει την πιο σαφή εικόνα του μέλλοντος είναι η Κίνα. Σύμφωνα με έκθεση του Swiss Re Institute, ένας ασφαλιστής στην Κίνα ανέφερε ότι η συχνότητα ατυχημάτων για ηλεκτρικά οχήματα είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή των συμβατικών, εν μέρει λόγω υψηλότερης εμπορικής χρήσης. Σύμφωνα με κινεζικά ρυθμιστικά στοιχεία, το 2024 η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε ζημιά 5,7 δισεκατομμυρίων γιουάν από την ανάληψη ασφάλισης ηλεκτρικών οχημάτων, με 137 μοντέλα να εμφανίζουν ποσοστό αποζημίωσης άνω του 100%, δηλαδή κάθε ευρώ ασφαλίστρου οδηγεί σε πάνω από ένα ευρώ αποζημίωσης.

Το πρόβλημα της αντασφαλιστικής αγοράς

Η παγκόσμια αγορά ασφάλισης ηλεκτρικών οχημάτων εκτιμάται ότι θα τετραπλασιαστεί ως το 2030, σύμφωνα με το Swiss Re Institute. Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία, αλλά και για ένα εξίσου μεγάλο πρόβλημα: η αγορά αναπτύσσεται ταχύτερα από τη γνώση που χρειάζεται για να την αναλάβει κανείς με ασφάλεια.

Τα αναλογιστικά μοντέλα βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα αξιώσεων και αυτά, για τα ηλεκτρικά οχήματα, είναι ακόμα ανεπαρκή. Η LexisNexis Risk Solutions διαπίστωσε ότι οδηγοί που αντικατέστησαν συμβατικό όχημα με ηλεκτρικό είχαν κατά μέσο όρο 31% υψηλότερο κόστος ασφαλιστικών αξιώσεων από εκείνους που αντικατέστησαν συμβατικό με συμβατικό. Αυτή η διαφορά δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στα μοντέλα τιμολόγησης, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της αγοράς αναλαμβάνει κίνδυνο που δεν έχει μετρήσει.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι επιλογή, περιβαλλοντική ανάγκη και τεχνολογικό επίτευγμα. Για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά όμως, είναι πρώτα από όλα ένα νέο risk profile που μεγαλώνει με ρυθμό πολύ ταχύτερο από την ικανότητα τιμολόγησής του.