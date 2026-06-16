Ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος - Γιατί τα ασφάλιστρα πέφτουν;

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια παράδοξη κατάσταση: ενώ οι κίνδυνοι αυξάνονται (κλιματική αλλαγή, κυβερνοεπιθέσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, πόλεμοι και κοινωνικές αναταραχές), τα ασφάλιστρα σε πολλές κατηγορίες κινδύνων μειώνονται. Σύμφωνα με το άρθρο των Financial Times με τίτλο " The world is more dangerous. Why is risk cheaper?" που δημοσιεύθηκε σήμερα, οι ασφαλιστές ανησυχούν ότι η υπερπροσφορά κεφαλαίων οδηγεί σε υποτιμολόγηση των κινδύνων, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν «φούσκα».

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία, προσελκύοντας μεγάλες εισροές κεφαλαίων από hedge funds, εναλλακτικούς διαχειριστές επενδύσεων και κρατικά επενδυτικά ταμεία. Η αυξημένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων εντείνει τον ανταγωνισμό, πιέζοντας προς τα κάτω τα ασφάλιστρα ακόμη και σε τομείς όπου οι κίνδυνοι αυξάνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ασφάλιση κυβερνοκινδύνων, όπου οι τιμές έχουν μειωθεί περίπου 40% από το 2022, παρά την αύξηση των ψηφιακών επιθέσεων.

Στελέχη της αγοράς, όπως ο Laurent Rousseau της Marsh και ο Richard Brindle της Fidelis, προειδοποιούν ότι η σημερινή τιμολόγηση δεν αντανακλά πλήρως το πραγματικό επίπεδο κινδύνου και ενδέχεται να αποδειχθεί μη βιώσιμη όταν συσσωρευτούν μεγάλες ζημιές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν πιθανά γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές μεγάλης κλίμακας, εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων (cyber outages), προβλήματα στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων των ΗΠΑ και συστημικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αγορά του Lloyd's of London αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εισροής νέων κεφαλαίων. Τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια αντιπροσωπεύουν πλέον σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης των συνδικάτων της αγοράς σε σχέση με μία δεκαετία πριν, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό και ασκεί περαιτέρω πίεση στις τιμές.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η παραδοσιακή κυκλικότητα της ασφαλιστικής αγοράς – χαμηλά ασφάλιστρα, μεγάλες ζημιές, αύξηση τιμών και εκ νέου προσέλκυση κεφαλαίων – θα συνεχίσει να υφίσταται ή αν η μόνιμη παρουσία νέων επενδυτών θα διατηρήσει τα ασφάλιστρα σε χαμηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, πολλοί παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μια μεγάλη καταστροφή θα επαναφέρει τελικά την ισορροπία, καθώς, όπως σημειώνει ο Rousseau, οι ασφαλιστές αργά ή γρήγορα «έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματική τιμή του κινδύνου».