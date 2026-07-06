Νέοι οδηγοί: Τι πρέπει να τους λέει ο ασφαλιστής πριν βγουν στο δρόμο

Το δίπλωμα δίνει το δικαίωμα οδήγησης, όχι όμως την απαιτούμενη εμπειρία. Ο ασφαλιστής που συμβουλεύει τους νέους πελάτες του μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνηθειών πριν αυτές δοκιμαστούν σε ένα πραγματικό ατύχημα.

Οι νέοι οδηγοί χρειάζονται χρόνο για να μετατρέψουν τη θεωρητική γνώση σε πραγματική εμπειρία στον δρόμο. Στους πρώτους μήνες, κάθε διαδρομή προσθέτει κάτι νέο: καλύτερη εκτίμηση αποστάσεων, ταχύτερη αναγνώριση κινδύνων και πιο ώριμη αντίδραση στις απρόβλεπτες κινήσεις των άλλων.

Σε αυτή την περίοδο, ο ασφαλιστής μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως σύμβουλος πρόληψης και με απλές και πρακτικές υπενθυμίσεις, να βοηθήσει τον νέο οδηγό να κατανοήσει ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από την τήρηση των κανόνων, αλλά και από την υπομονή, την αυτοσυγκράτηση και τη σταδιακή απόκτηση εμπειρίας.

Η αυτοπεποίθηση έρχεται πριν από την κρίση

Ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα στους νέους οδηγούς είναι ότι αισθάνονται άνετα πολύ νωρίτερα από όσο έχουν μάθει να προβλέπουν τον κίνδυνο. Μετά από μερικές εβδομάδες χωρίς συμβάν, μπορεί να θεωρήσουν ότι έχουν «μάθει» να οδηγούν. Στην πραγματικότητα, η σωστή εκτίμηση απόστασης, η αναγνώριση μιας επικίνδυνης κατάστασης και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των άλλων απαιτούν χρόνο και συνεχή εξάσκηση.

Ο ασφαλιστής μπορεί να το εξηγήσει απλά: η αίσθηση ότι ελέγχεις το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι ελέγχεις και όσα συμβαίνουν γύρω σου. Γι’ αυτό η ταχύτητα, οι απότομες αλλαγές λωρίδας και οι βιαστικές προσπεράσεις δεν αποτελούν απόδειξη ικανότητας, αλλά συνήθως ένδειξη ότι η εμπειρία δεν έχει ακόμη ωριμάσει.

Το κινητό πρέπει να βγει πραγματικά από την εξίσωση

Για τους νεότερους οδηγούς, το κινητό είναι σχεδόν προέκταση της καθημερινότητάς τους. Στον δρόμο, όμως, ακόμη και μια σύντομη ματιά σε ειδοποίηση ή μήνυμα αρκεί για να χαθεί πολύτιμος χρόνος αντίδρασης.

Η συμβουλή του ασφαλιστή πρέπει να είναι ξεκάθαρη: Το κινητό μένει εκτός χεριού και εκτός οπτικού πεδίου. Οι φωνητικές εντολές και οι κλήσεις χωρίς χρήση χεριών περιορίζουν ορισμένους κινδύνους, αλλά δεν εξαλείφουν τη νοητική απόσπαση. Ο οδηγός και ειδικά ένας φρέσκος, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι η προσοχή του δεν μπορεί να μοιράζεται με ασφάλεια ανάμεσα στον δρόμο και στην οθόνη.

Οι δύσκολες συνθήκες απαιτούν πιο ήπιες αντιδράσεις

Η πρώτη δυνατή βροχή, η νυχτερινή οδήγηση ή ένας δρόμος με μειωμένη πρόσφυση μπορεί να αιφνιδιάσουν κάποιον που έχει οδηγήσει κυρίως σε καλές συνθήκες. Εκεί ο νέος οδηγός χρειάζεται να θυμάται ότι δεν αρκεί να τηρεί το όριο ταχύτητας. Πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτητα, να αυξάνει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και να αποφεύγει τις απότομες κινήσεις.

Ο ασφαλιστής μπορεί να ενθαρρύνει τον πελάτη του να αποκτήσει εμπειρία σταδιακά, χωρίς να δοκιμάζει τα όριά του όταν οι συνθήκες είναι ήδη απαιτητικές. Η αμυντική οδήγηση δεν σημαίνει φόβο, αλλά ότι ο οδηγός αφήνει χώρο και χρόνο για το λάθος του άλλου.

Η ζώνη και οι αποστάσεις δεν είναι μικρές λεπτομέρειες

Οι σύντομες και γνώριμες διαδρομές δημιουργούν συχνά μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Εκεί χαλαρώνει η προσοχή, η ζώνη μπορεί να θεωρηθεί περιττή και η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα να μειωθεί υπερβολικά.

Η σωστή υπενθύμιση είναι απλή: η ζώνη χρησιμοποιείται σε κάθε διαδρομή και από όλους τους επιβάτες, ενώ η ασφαλής απόσταση είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο οδηγός για να αντιδράσει όταν κάτι συμβεί ξαφνικά. Δεν είναι θέμα τυπικής συμμόρφωσης, αλλά ο βασικός χώρος που χωρίζει ένα απρόοπτο από μια σύγκρουση.

Ο ασφαλιστής ως σύμβουλος πρόληψης

Ο ασφαλιστής δεν χρειάζεται να δώσει μάθημα οδήγησης. Χρειάζεται, όμως, να ανοίξει τη σωστή συζήτηση. Να ρωτήσει τον νέο οδηγό πού και πότε κινείται, αν έχει ήδη εμπειρία σε βροχή ή νύχτα, αν χρησιμοποιεί το κινητό του μέσω του αυτοκινήτου και αν κατανοεί πραγματικά τις καλύψεις του συμβολαίου του.

Αυτή η συζήτηση δεν μειώνει μόνο την πιθανότητα ζημιάς, αλλά χτίζει και μια διαφορετική σχέση με τον πελάτη. Ο νέος οδηγός βλέπει ότι ο ασφαλιστής του δεν εμφανίζεται μόνο για να τιμολογήσει τον κίνδυνο, αλλά και για να τον βοηθήσει να τον περιορίσει.

Γιατί η καλύτερη στιγμή να μιλήσει κανείς για ένα ατύχημα είναι πριν συμβεί.