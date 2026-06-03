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Αρνητικό ρεκόρ η Αποταμίευση για τον Έλληνα - Τι θα γίνει σε περίπτωση ανάγκης;

Λάουρα Σταυρίδου
Λάουρα Σταυρίδου
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Με μια ματιά

  • Μετά από τόσα σεμινάρια για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, για την φορολογική υπεροχή του ομαδικού συνταξιοδοτικού και τις εξαιρετικές αποδόσεις από τα UL, θα έλεγε κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα ασχολούταν ένθερμα με την αποταμίευση των Ελλήνων
  • Φυσικά ο υπολογισμός της αποταμίευσης είναι πολύ δύσκολος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η κατανάλωση είναι ένας από αυτούς, το να μην επαρκούν τα χρήματα για την καθημερινότητα είναι ακόμα ένας και το σίγουρο είναι πως δαπανήθηκαν αποταμιεύσεις για μια κατάσταση ανάγκης

Μετά από τόσα σεμινάρια για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, για την φορολογική υπεροχή του ομαδικού συνταξιοδοτικού και τις εξαιρετικές αποδόσεις από τα UL, θα έλεγε κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα ασχολούταν ένθερμα με την αποταμίευση των Ελλήνων.

Ας δούμε τα αποτελέσματα:

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το μέσο καθαρό ποσοστό αποταμίευσης στην Ευρώπη είναι 8,1%.

Χώρες όπως η Σουηδία έχουν υψηλότερο ποσσοτό από το μέσο Ευρωπαϊκό και είναι στο 14,7%.

Άλλες πάλι χώρες όπως η Σλοβακία (2%), η Εσθονία (3%), η Πορτογαλία (3,4%) και η Λιθουανία (3,8%) βρίσκονται όλες κάτω από το 4%.Ακόμα και η Ιταλία παρά το οικονομικό της μέγεθος βρίσκεται στο 3,2%.

Αλλά καμία χώρα δεν έχει το δικό μας ρεκόρ: -9,3%!

Πρακτικά τα νοικοκυριά ξόδεψαν περισσότερα από το καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους.

Φυσικά ο υπολογισμός της αποταμίευσης είναι πολύ δύσκολος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η κατανάλωση είναι ένας από αυτούς, το να μην επαρκούν τα χρήματα για την καθημερινότητα είναι ακόμα ένας και το σίγουρο είναι πως δαπανήθηκαν αποταμιεύσεις για μια κατάσταση ανάγκης.

Πραγματικά όμως αν δαπανούν από τα δικά τους χρήματα για μια περιπέτεια υγείας, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα χρειαστούν χρήματα;

Ένας αποταμιευτικός λογαριασμός έχει τόσα όσα έχει, ενώ μια ασφάλιση νοσηλείας έχει τόσα όσα θα χρειαστούν!

Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, μη μου πείτε πως δεν αναπολούμε τα συνταξιοδοτικά που έδιναν ισόβια σύνταξη, ή εκείνα με 5% τεχνικό επιτόκιο. Σίγουρα έπρεπε να είχαμε δώσει σε περισσότερους, τέτοια συμβόλαια.

Ας μην μετανιώσουμε και για τα υγείας. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη κάλυψη. Είναι κρίμα να δαπανά από τα αποταμιευμένα του χρήματα.

Επίσης υπάρχει ακόμα χρόνος να κάνουμε θαυμάσια συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Υπάρχουν εξαιρετικά UL και η φορολογική μεταχείριση του ομαδικού συνταξιοδοτικού είναι ασυναγώνιστη.

Ας μη χάνουμε άλλο χρόνο, κάθε Α.Δ μπορεί να κάνει τη διαφορά καλύπτοντας σωστά οικογένειες που θα τον ευγνωμονούν σε περίπτωση που το αιφνίδιο γεγονός τους χτυπήσει την πόρτα!

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αρνητικό ρεκόρ αποταμίευση Έλληνας

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