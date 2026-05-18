Η ασφάλιση είναι βαρετή… ή μήπως όχι;

«Η ασφάλιση είναι βαρετή». Με αυτή τη φράση — που συνοδεύει εδώ και χρόνια τον ασφαλιστικό κλάδο — ξεκινά το βραβευμένο brand film της Howden, μόνο και μόνο για να την ανατρέψει πλήρως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Ο διεθνής ασφαλιστικός όμιλος κατάφερε να ξεχωρίσει στα Brand Film Awards της Campaign, κατακτώντας το βραβείο Best Internal Film απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές όπως οι Financial Times και η Delta Air Lines. Και όχι άδικα.

Το βίντεο δεν ακολουθεί την κλασική εταιρική προσέγγιση που συχνά χαρακτηρίζει τον ασφαλιστικό κλάδο. Αντίθετα, αξιοποιεί το χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και ένα σύγχρονο δημιουργικό concept για να αναδείξει την κουλτούρα της Howden και τη φιλοσοφία του “Like No Other”.

Η παραγωγή δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον όμιλο, καθώς η Howden επιτάχυνε την επέκτασή της στις ΗΠΑ, προχωρούσε σε σημαντικές διεθνείς συνεργασίες — μεταξύ άλλων με τους British & Irish Lions — και έθετε έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο: να φτάσει τους 40.000 ανθρώπους έως το 2030.

Το brand film παρουσιάστηκε στα κορυφαία στελέχη της εταιρείας, λειτουργώντας ως σημείο εκκίνησης για τη νέα χρονιά και υπενθυμίζοντας πως στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής απόφασης βρίσκονται οι πελάτες.

Όπως ανέφερε ο Chief Creative Officer της Howden, Atif Mahmood, το “Like No Other” αφορά τη συνεχή προσπάθεια υπέρβασης των standards και τη διαφορετική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που άλλοι «δεν μπορούν ή δεν θέλουν» να λύσουν.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που καταφέρνει να κάνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο για τον ασφαλιστικό κλάδο: να δείξει ανθρώπινος, δημιουργικός και απολύτως σύγχρονος.

Σε μια εποχή όπου το corporate storytelling αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, η Howden δείχνει πως ακόμη και ένας παραδοσιακός κλάδος μπορεί να επικοινωνήσει με φρέσκια ματιά, αυθεντικότητα και ισχυρή δημιουργική ταυτότητα.







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