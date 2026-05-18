MDRT Day by MCC Hellas 2026: Το συνέδριο που έρχεται να αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

Η Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT Hellas ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες και τη φιλοσοφία του MDRT Day by MCC Hellas 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία εντελώς διαφορετική μορφή από κάθε προηγούμενη διοργάνωση.

Άφιξη συνέδρων: Πέμπτη 24/9

Αναχώρηση: Κυριακή 27/9

Τοποθεσία: 5* HOTEL Aldemar Olympian Village

Για πρώτη φορά, το MDRT Hellas δημιουργεί μία πλήρως all inclusive συνεδριακή εμπειρία, όπου με μία συμμετοχή οι σύνεδροι θα έχουν πρόσβαση σε:

• Τρεις ημέρες διαμονής σε 5άστερο resort



• Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό



• Πρόσβαση στο συνέδριο, τις κεντρικές ομιλίες και τα ειδικά sessions



• Απογευματινά workshops και networking experiences



• Μοναδικές βραδινές διοργανώσεις και ψυχαγωγικές εμπειρίες

Και όμως… το πιο εντυπωσιακό κομμάτι δεν είναι μόνο το συνέδριο.

Η μεγάλη ανατροπή του MDRT Day by MCC Hellas 2026 είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η εμπειρία επεκτείνεται πολύ πέρα από τη σκηνή και τις αίθουσες.

Την Παρασκευή το βράδυ διοργανώνεται μεγάλο stand up comedy show με γνωστό comedian, ειδικά σχεδιασμένο για το κοινό του MDRT Day by MCC Hellas.

Το Σάββατο το βράδυ τη σκυτάλη παίρνει ένα μεγάλο live party με πολύ γνωστό συγκρότημα, σε μία βραδιά που στόχο έχει να μετατρέψει το συνέδριο σε πραγματική εμπειρία ζωής.

Η φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης είναι ξεκάθαρη:

Το MDRT Day by MCC Hellas 2026 δεν σχεδιάζεται απλώς ως ένα ακόμη επαγγελματικό συνέδριο.



Σχεδιάζεται ως μία εμπειρία που θα συνδυάζει γνώση, σύνδεση, ενέργεια, διασκέδαση και ανθρώπινες σχέσεις με τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στον χώρο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT Hellas:

«Στόχος μας είναι όποιος βρεθεί σε αυτό το event να περάσει τόσο καλά, που να αισθανθεί ότι δεν έχει ξαναζήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο σε επαγγελματικό συνέδριο.»

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τους ομιλητές, το πρόγραμμα και τις συμμετοχές θα ξεκινήσουν σύντομα.

Stay tuned!

#TogetherWeGoFurther