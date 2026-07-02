Ερρίκος Ντυνάν: Μήνας ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια UV

Η ηλιακή ακτινοβολία συνιστά την κύρια αιτία πρόωρης γήρανσης και εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Διακρίνεται σε δύο τύπους: στις ακτίνες UVA που διεισδύουν βαθιά στο δέρμα, και τις ακτίνες UVB που ευθύνονται για τα ηλιακά εγκαύματα και τις δερματικές κακοήθειες.

Καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι κίνδυνοι από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο αυξάνονται σημαντικά. Γι’ αυτό και ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την πρόληψη απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Εάν χρησιμοποιούμε καθημερινά αντηλιακό με SPF από 30 και πάνω, αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και πραγματοποιούμε τακτικούς δερματολογικούς ελέγχους, μπορούμε να προστατέψουμε το δέρμα μας και να χαρούμε το καλοκαίρι με ασφάλεια.