Αρώματα και γεύσεις από τη Χίο σε μια μεγάλη έκθεση στο Σύνταγμα

Η έκθεση «Άρωμα Χίου» φέρνει στην καρδιά της Αθήνας τη μαστίχα, τα μανταρίνια, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες ενός νησιού που επενδύει στην παραγωγή, τον πολιτισμό και τον βιωματικό τουρισμό. Η διοργάνωση διαρκεί έως αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Η Χίος βρήκε για λίγες ημέρες θέση στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πρωτεύουσας. Στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Μετρό στο Σύνταγμα φιλοξενείται η έκθεση «Άρωμα Χίου», μια διοργάνωση που παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τα προϊόντα, τις γεύσεις και τις εμπειρίες που συνθέτουν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού.

Η έκθεση, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χίου και τη συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες δράσεις εξωστρέφειας του νησιού. Φέτος συμμετέχουν 24 επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τη χιακή παράδοση και οικονομία: μαστίχα, μανταρίνια, ούζο, μέλι, βότανα, τυροκομικά, γλυκά, ζυμαρικά και χειροποίητες δημιουργίες.

Στην καρδιά της έκθεσης βρίσκεται φυσικά η μαστίχα, το προϊόν που έκανε τη Χίο γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πολύτιμο ρετσίνι του σχίνου, που παράγεται αποκλειστικά στα Μαστιχοχώρια της νότιας Χίου, αποτελεί εδώ και αιώνες πηγή πλούτου και στοιχείο της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας του νησιού. Γύρω από τη μαστίχα αναπτύχθηκε μια ολόκληρη οικονομία, αλλά και ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Η διοργάνωση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην προβολή προϊόντων. Λειτουργεί και ως μια ολοκληρωμένη τουριστική βιτρίνα της Χίου. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τα Μαστιχοχώρια, το Μουσείο Μαστίχας, τον ιστορικό Κάμπο με τα περίφημα μανταρίνια του, τις παραλίες, τα πεζοπορικά μονοπάτια, καθώς και για τις Οινούσσες και τα Ψαρά, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια η Χίος επιχειρεί να συνδέσει όλο και περισσότερο την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό. Οι επισκέπτες δεν αναζητούν πλέον μόνο τοπία και παραλίες, αλλά και εμπειρίες που τους φέρνουν σε επαφή με τους ανθρώπους και τις παραδόσεις του τόπου. Επισκέψεις σε μαστιχοκαλλιέργειες, περιηγήσεις σε αγροτικές μονάδες και γνωριμία με τις διαδικασίες παραγωγής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της τουριστικής ταυτότητας του νησιού.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία επιχειρεί να μεταφέρει η έκθεση στο Σύνταγμα. Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες, καλλιεργητές και μικρές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να επενδύουν στη γη και στην παράδοση του τόπου τους. Και πίσω από κάθε γεύση κρύβεται μια ιστορία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Σε μια εποχή όπου πολλοί προορισμοί μοιάζουν να προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, η Χίος επιλέγει να μιλήσει μέσα από τα προϊόντα της και τους ανθρώπους της. Ίσως γι’ αυτό το «Άρωμα Χίου» προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους επισκέπτες: γιατί υπενθυμίζει ότι η πραγματική ταυτότητα ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στα αξιοθέατά του, αλλά σε όσα παράγει, δημιουργεί και διατηρεί ζωντανά στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση «Άρωμα Χίου» θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό έως και αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, προσφέροντας στους Αθηναίους μια τελευταία ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις γεύσεις, τα αρώματα και τις εμπειρίες ενός από τα πιο ιδιαίτερα νησιά του Αιγαίου.

Το περίπτερο του Οργανισμού Τουρισμού Χίου ενημερώνει τους επισκέπτες για τα αξιοθέατα, τα Μαστιχοχώρια, τις Οινούσσες και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επισκέπτες περιηγούνται στην έκθεση «Άρωμα Χίου» στον σταθμό Μετρό Συντάγματος, όπου 24 χιώτικες επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις γεύσεις του νησιού.