Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Θρίλερ με την πώληση των F-35 στην Τουρκία

Μία Σύνοδος των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που διεξάγεται στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο Ταγίπ Ερντογάν, ως οικοδεσπότης, θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα, σε μία περίοδο που η χώρα του πασχίζει διακαώς να διασφαλίσει τις ισορροπίες στους αιθέρες, απoκτώντας τα υπερσύγxρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Εξάλλου, η Άγκυρα έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι βάζει το «εμείς» σε δεύτερη μοίρα, όταν κάτι τέτοιο προσκρούει στο κεντρικό της ιδεολογικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Γι αυτό άλλωστε αρνείται πεισματικά να άρει το casus belli απέναντι στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χώρες που ανήκουν αμφότερες στην βορειοατλαντική συμμαχία.

Σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και ανοιχτών πολεμικών συγκρούσεων, η Τουρκία επιχειρεί να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις που θα την καταστήσουν ένα ισχυρότερο παίκτη στη διπλωματική σκακιέρα. Στο τόξο της ανατολικής Μεσογείου πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει αδιαμφισβήτητα το Ισραήλ, όπως φάνηκε εξάλλου και κατά την πρόσφατη πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν. Βασικός συνομιλητής και κεντρικό σύμμαχος στην προσπάθεια των Αμερικανών υπήρξε το Ισραήλ.

Η Ελλάδα παρακολουθεί την πορεία των πραγμάτων, έχοντας ήδη επενδύσει σε στρατηγικού τύπου συμμαχίες στην λεκάνη της Μεσογείου, με προεξάρχουσα αυτή με το Τελ Αβίβ. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται πλέον να ισορροπήσει μεταξύ του καλού του φίλου Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του «χρήσιμου συνεργάτη» Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ακολουθώντας μια πάγια τακτική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής συνεχίζει να ζητά τα πάντα, ώστε κάποια στιγμή να πάρει τουλάχιστον όδα θα του επιτρέψουν να ενδυναμώσει πραγματικά τη θέση του. Το θέμα των F-35 απασχολεί εντονα την ελληνική πλευρά από τη στιγμή που ο τουρκικος αναθεωρητισμός συνεχίζει να συνιστά απειλή για την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το ελληνοαμερικανικό λόμπι στο Κογκρέσο αποτέλεσε το βασικό ανάχωμα για το μπλοκάρισμα της πώλησης των τελευταίου τύπου αεροσκαφών στην Τουρκία. Ο λόγος υπήρξε εμφανής και δεν έχει σε καμία περίπτωση εκλείψει. Παρ’ όλα αυτά, ο πλανητάρχης καλείται να πάρει μία απόφαση που επηρεάζει αναμφίβολα τους δείκτες ισχύος και ενδιαφέρει και άλλους, πλην Ελλάδος, περιφερειακούς παίκτες, όπως είναι το Ισραήλ και η Ρωσία.

Κι ενώ οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ταξιδεύουν ήδη προς την τουρκική πρωτεύουσα, η ανάρτηση ενός δημοσιεύματος στους New York Times ήλθε να αναζωπυρώσει τα σενάρια για το πράσινο φως των ΗΠΑ στην πωληση των F-35 στην Άγκυρα. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζεται προηγουμένως η Τουρκία να κάνει μια αναγκαία κίνηση, μεταφέροντας τους ρωσικούς S-400 σε μία τρίτη χώρα. Αν επικρατήσει το εν λόγω σενάριο, τότε η ελληνική πλευρά οφείλει να προσαρμόσει άμεσα τη στρατηγική της στα νέα δεδομένα. Η Τουρκία αναβαθμίζεται επιχειρησιακά και γεωπολιτικά στην περιοχή, καθώς καθίσταται ένας νέος πόλος ισχύος απέναντι στο Ισραήλ. Η δε εμβάθυνση των σχέσεων της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα απομακρύνει ουσιαστικά την Τουρκία από τη Ρωσία, σε μία χρονική συγκυρία που οι εξελίξεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο είναι καταιγιστικές, με τη Μόσχα να καλείται να διαχειριστεί σοβαρά προβλήματα μέσα στη δική της επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη του επίμαχου θέματος θα υπερτερησει επικοινωνιακά της υπόλοιπης ατζέντας της Συνόδου. Αθήνα και Τελ Αβίβ έχουν στραμμένα τα ραντάρ τους στους δύο ηγέτες. Ο κ. Νετανιάχου έχει ήδη προειδοποιήσει για τις συνέπειες, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον Τραμπ, ο οποίος θα ενεργήσει σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του με φόντο την επόμενη μέρα και τη διατήρηση των ισορροπιών σε μια ήδη επιβαρυμένη γωνιά του πλανήτη.