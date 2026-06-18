﻿ Πλαγίως: Back to the future

Ήταν το 1980 όταν η υπόσχεση στους τότε έφηβους (και στους γονείς τους) χαροποίησε πολύ κόσμο, που έσπευσε να υποστηρίξει τον μεγάλο επερχόμενο ηγέτη:

«Καταργούνται οι Πανελλήνιες εξετάσεις», είχε προεκλογικά διακηρύξει.

Στην συνέχεια ως πρωθυπουργός, ο ηγέτης το έκανε πράξη:

«Πράγματι», όπως του άρεσε να λέει.

Κατάργησε τον όρο. Τις έκανε «Πανελλαδικές».

Οι τότε 18αρηδες είναι σήμερα 64. Επιτέλους θα δικαιωθούν μετα από 45 χρόνια.

Απομένει να μάθουμε πώς θα τις ονομάσει ο νέος λαοπρόβλητος ηγέτης.