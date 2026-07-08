IWG: Καλοκαιρινές διακοπές για τα παιδιά - Λιγότερο άγχος για τους γονείς που εργάζονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους

Νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG) αποκαλύπτει ότι σχεδόν επτά στους δέκα γονείς (69%) δηλώνουν ότι αγχώνονται για το πώς θα οργανώσουν τη φύλαξη και απασχόληση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οκτώ στους δέκα (78%) εκτιμούν ότι η δυνατότητα να εργάζονται σε έναν χώρο κοντά στο σπίτι τους θα διευκόλυνε σημαντικά τη διαχείριση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων και θα μείωνε αυτή την πίεση.

Τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν σε μια περίοδο κατά την οποία σχεδόν τρεις στους τέσσερις γονείς (74%) δηλώνουν ότι θα χρειαστεί να εργαστούν με περισσότερο με ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος της θερινής απασχόλησης των παιδιών τους, εν μέσω συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (27%) εκτιμούν ότι φέτος το καλοκαίρι θα δαπανήσουν περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Με το κόστος της ιδιωτικής απασχόλησης να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 800 ευρώ ανά οικογένεια, οι ευέλικτες μορφές εργασίας αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα για τους γονείς που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.

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Οι γονείς που είναι αντιμέτωποι με πολιτικές μείωσης της ευέλικτης εργασίας κατά το τελευταίο έτος, ποσοστό που ανέρχεται στο 55% έναντι 33% το 2025, αναγκάζονται το φετινό καλοκαίρι να αναζητήσουν επιπλέον λύσεις, προκειμένου να συνδυάσουν τη φύλαξη και απασχόληση των παιδιών με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (27%) δηλώνουν ότι ζητούν πλέον συχνότερα τη βοήθεια φίλων και συγγενών. Παράλληλα, το 26% εκτιμά ότι η υποχρεωτική παρουσία στα γραφεία των εταιρειών, οδηγεί σε άνιση κατανομή της απασχόλησης των παιδιών μεταξύ των ίδιων και του/της συντρόφου τους. Η πίεση αυτή φαίνεται να επηρεάζει δυσανάλογα τις εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν προοδευτικά άγχος για τη διαχείριση της φροντίδας των παιδιών σε σχέση με τους άνδρες, με ποσοστά 74% και 66% αντίστοιχα.

Οι γονείς προσαρμόζουν τον τρόπο εργασίας τους στις ανάγκες του καλοκαιριού

Η περίοδος των θερινών διακοπών επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων. Το 75% δηλώνει ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις επηρεάζουν την επαγγελματική του ζωή, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις (26%) δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί όταν καλείται να εργαστεί και ταυτόχρονα να φροντίσει την οικογένεια.

Για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του καλοκαιριού, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις εργαζόμενους γονείς (28%) χρησιμοποιούν μέρος της ετήσιας άδειάς τους για τη φροντίδα των παιδιών τους, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε (18%) εξαντλεί ολόκληρη την άδειά του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, το 22% περιορίζει τον αριθμό των συναντήσεων και των τηλεδιασκέψεων ή εργάζεται περισσότερες ώρες το βράδυ, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της φροντίδας της οικογένειας. Αντίστοιχα, το 21% ξεκινά την εργασία του νωρίτερα το πρωί, προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον φόρτο εργασίας.

Ωστόσο, οι περισσότεροι γονείς συμφωνούν στη λύση που θα τους διευκόλυνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: το 83% δηλώνει ότι θα προτιμούσε έναν χώρο εργασίας κοντά στο σπίτι, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παροχής από τον εργοδότη του. Παράλληλα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (27%) εκτιμούν ότι αυτό θα τους επέτρεπε να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Η υβριδική εργασία μειώνει το κόστος για τις οικογένειες και ενισχύει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων

Η έρευνα αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της υβριδικής εργασίας στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις κατά τους θερινούς μήνες. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (69%) δηλώνουν ότι, εργαζόμενοι πιο κοντά στο σπίτι, περιορίζουν σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, εξοικονομώντας χρήματα που μπορούν να διαθέσουν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών.

Ταυτόχρονα, η υβριδική εργασία αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IWG, σε συνεργασία με την Arup, οι οργανισμοί που δίνουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα να εργάζονται από ευέλικτους χώρους κοντά στον τόπο κατοικίας τους μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους έως και κατά 12% μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η ίδια μελέτη αναφέρει, επίσης, ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας μπορούν να περιορίσουν την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένων έως και κατά 20% στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση 22 δισ. δολαρίων έως το 2030 και 45 δισ. δολαρίων έως το 2045.

Συνολικά, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η ευελιξία στην εργασία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους γονείς κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Σε μια περίοδο όπου οι οικογένειες καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα έξοδα, περισσότερες υποχρεώσεις και απαιτητικά εργασιακά προγράμματα, η δυνατότητα εργασίας κοντά στο σπίτι αναδεικνύεται σε έναν σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει τόσο στην ευημερία των εργαζομένων όσο και στη συνολική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

Η Fatima Koning, Chief Commercial Officer της IWG, δήλωσε: «Η ευελιξία στην εργασία δεν αποτελεί μια επιπλέον παροχή στους εργαζομένους. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που ενισχύει την ευημερία των οικογενειών, βελτιώνει την ψυχική υγεία και αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση. Προσφέροντας στους εργαζομένους, και ιδιαίτερα στους γονείς, τη δυνατότητα να εργάζονται από χώρους κοντά στο σπίτι, οι επιχειρήσεις δημιουργούν ένα πιο υποστηρικτικό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, ενισχύουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν την εμπειρία των εργαζομένων και αυξάνουν τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού τους».