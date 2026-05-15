ΤΡAΠΕΖΕΣ

Η ΤτΕ θα συμμετάσχει στην έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) της EIOPA

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
screenshot_6281_1

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συμμετάσχει το 2026 στη δεύτερη συντονισμένη έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”), η οποία θα διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) σε πλήθος κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος (άρθρο 7α, ν. 4583/2018).

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΙΟΡΑ σε ανακοίνωσή της, «η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) πρόκειται να πραγματοποιήσει δεύτερη συντονισμένη έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) σε πλήθος κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Συμβούλιο Εποπτών της EIOPA αποφάσισε την έναρξη της δεύτερης κοινής έρευνας με ανωνυμία (“mystery shopping”) στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Ενώ η πρώτη έρευνα επικεντρώθηκε στις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων συνδεδεμένων με ασφάλιση, η δεύτερη θα εξετάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων γενικών κλάδων (non-life). Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δέκα (10) συμμετέχοντα κράτη-μέλη της ΕE, βάσει κοινής μεθοδολογίας της EIOPA και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, υπό τον συντονισμό της EIOPA. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιευθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027».

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα

Η έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) διεξάγεται με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων προσώπων, τα οποία ενεργούν ως υποψήφιοι πελάτες, με στόχο την αξιολόγηση της πραγματικής εμπειρίας των καταναλωτών κατά τη διαδικασία πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο μέσω διά ζώσης επισκέψεων, όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών.

Οι επισκέψεις των μυστικών πελατών επιτρέπουν στις Εποπτικές Αρχές την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδικασία της πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς διερευνούν τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τις αναφυόμενες ευκαιρίες για τους καταναλωτές. Τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και μια σαφή, δομημένη εικόνα της εμπειρίας του καταναλωτή.

Ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει από την 01.12.2010 την ιδιωτική ασφάλιση και από την 01.01.2025 τα Ταμεία (Προαιρετικής) Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Στόχος της Τράπεζας είναι η προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών ΤΕΑ,  η ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, καθώς και η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της ΕΙΟΡΑ, συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει και μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτών στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

Σχετικός σύνδεσμος:

EIOPA to undertake second coordinated mystery shopping exercise across several EU Member States - European Insurance and Occupational Pensions Authority

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

ΤτΕ Mystery Shopping EIOPA

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

Η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χρ. Παπακωνσταντίνου στο 4ο Συνέδριο Women in Law για την ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη 14.05.2026_photo
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χρ. Παπακωνσταντίνου στο 4ο Συνέδριο Women in Law για την ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη

Η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χρ. Παπακωνσταντίνου στο 4ο Συνέδριο Women in Law για την ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη

Γιάννης Στουρνάρας (ΤτΕ): «Η συμβολή της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ και μελλοντικές προκλήσεις» 27.04.2026_photo_1_1
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Γιάννης Στουρνάρας (ΤτΕ): «Η συμβολή της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ και μελλοντικές προκλήσεις»

Γιάννης Στουρνάρας (ΤτΕ): «Η συμβολή της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ και μελλοντικές προκλήσεις»

Στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας συμμετείχε η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου 20260420_chpapakonstantinou1
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας συμμετείχε η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας συμμετείχε η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Δήλωση του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα σε συνέχεια ανακοίνωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου stoyrnaras1_1_1
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Δήλωση του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα σε συνέχεια ανακοίνωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Δήλωση του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα σε συνέχεια ανακοίνωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds 16η ετήσια τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού NBG Business Seeds
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Η Visa συνεργάζεται με την OpenAI για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς εμπορίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης Εικόνα που περιέχει ρουχισμός, άτομο, ανθρώπινο πρόσωπο, κουστούμι Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Η Visa συνεργάζεται με την OpenAI για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς εμπορίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Visa συνεργάζεται με την OpenAI για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς εμπορίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ