Η ΤτΕ θα συμμετάσχει στην έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) της EIOPA

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συμμετάσχει το 2026 στη δεύτερη συντονισμένη έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”), η οποία θα διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) σε πλήθος κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος (άρθρο 7α, ν. 4583/2018).

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΙΟΡΑ σε ανακοίνωσή της, «η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) πρόκειται να πραγματοποιήσει δεύτερη συντονισμένη έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) σε πλήθος κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Συμβούλιο Εποπτών της EIOPA αποφάσισε την έναρξη της δεύτερης κοινής έρευνας με ανωνυμία (“mystery shopping”) στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Ενώ η πρώτη έρευνα επικεντρώθηκε στις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων συνδεδεμένων με ασφάλιση, η δεύτερη θα εξετάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων γενικών κλάδων (non-life). Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δέκα (10) συμμετέχοντα κράτη-μέλη της ΕE, βάσει κοινής μεθοδολογίας της EIOPA και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, υπό τον συντονισμό της EIOPA. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιευθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027».

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα

Η έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) διεξάγεται με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων προσώπων, τα οποία ενεργούν ως υποψήφιοι πελάτες, με στόχο την αξιολόγηση της πραγματικής εμπειρίας των καταναλωτών κατά τη διαδικασία πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο μέσω διά ζώσης επισκέψεων, όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών.

Οι επισκέψεις των μυστικών πελατών επιτρέπουν στις Εποπτικές Αρχές την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδικασία της πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς διερευνούν τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τις αναφυόμενες ευκαιρίες για τους καταναλωτές. Τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και μια σαφή, δομημένη εικόνα της εμπειρίας του καταναλωτή.

Ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει από την 01.12.2010 την ιδιωτική ασφάλιση και από την 01.01.2025 τα Ταμεία (Προαιρετικής) Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Στόχος της Τράπεζας είναι η προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών ΤΕΑ, η ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, καθώς και η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της ΕΙΟΡΑ , συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει και μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτών στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

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