Η αναμέτρηση δύο ταύρων για μια αγελάδα κατέληξε στα δικαστήρια!

Η υπόθεση της ταυρομαχίας στον Τυμφρηστό έφτασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας. Η δικαστική διαμάχη κατέληξε σε αθώωση του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη του ταύρου.

Μπορεί ο “οργασμός της αγελάδας” να έγινε ταινία και να καθήλωσε τους σινεφίλ, ο οργασμός του ταύρου όμως κατέληξε σε σκηνές “αρχαίας τραγωδίας” στα βοσκοτόπια του Τυμφρηστού της Δυτικής Φθιώτιδας με την υπόθεση να φτάνει στην Ελληνική Δικαιοσύνη…

Μια ιδιαίτερη υπόθεση, που ισορροπούσε ανάμεσα στον πηγαίο αυθορμητισμό των ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου και τη σοβαρότητα ενός κατηγορητηρίου, εκτυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι σε μια πολύωρη ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr στο εδώλιο του κατηγορουμένου και στα έδρανα της πολιτικής αγωγής βρέθηκαν δύο συγχωριανοί κτηνοτρόφοι από τον ορεινό Τυμφρηστό, με αφορμή μια μοιραία ταυρομαχία για τα “μάτια” μιας αγελάδας…

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ταύρος, ο οποίος κυκλοφορούσε χωρίς την απαραίτητη επιτήρηση από τον ιδιοκτήτη του, διήνυσε μια απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων για να φτάσει τελικά στον στάβλο μιας κτηνοτρόφου της περιοχής.

Ο ταύρος-«δράστης» έφτασε στο σημείο την ώρα που ο ταύρος-«θύμα», ο μόνιμος επιβήτορας του κοπαδιού, βρισκόταν σε ερωτική πράξη με μια αγελάδα στην πίσω πλευρά του κτήματος. Τα ρομαντικά τετ-α-τετ διακόπηκαν βίαια όταν ο νεοεισερχόμενος ταύρος, τυφλωμένος από τη διεκδίκηση του θηλυκού, επιτέθηκε ακαριαία.

Οι δύο ταύροι εγκατέλειψαν τη διεκδικούμενη αγελάδα και επιδόθηκαν σε μια μανιώδη μάχη σώμα με σώμα, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες. Τελικά ο επιβήτορας του κτήματος έπεσε νικημένος στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα εσωτερικά τραύματα. Παρά τις εντατικές προσπάθειες φροντίδας από τον κτηνίατρο και την ιδιοκτήτριά του, το ζώο υπέκυψε 19 ημέρες αργότερα.

Η οικονομική ζημιά από την απώλεια του ζώου μετατόπισε το πεδίο της μάχης από τα βοσκοτόπια του Τυμφρηστού στις δικαστικές αίθουσες της Λαμίας. Η διαδικασία σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr εξελίχθηκε σε ένα καθηλωτικό σεμινάριο κτηνοτροφικής καθημερινότητας.

Oι μάρτυρες –άνθρωποι του μόχθου που ίσως βρέθηκαν για πρώτη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης– προσπαθούσαν να περιγράψουν με δικά τους λόγια τους «μανιασμένους ταύρους σε οίστρο», ενώ οι συνήγοροι των δύο πλευρών διασταύρωναν τα νομικά τους ξίφη για την «αμέλεια επιτήρησης» και την «υπαιτιότητα της πρόκλησης». Και κάπου ανάμεσα στην νομική ορολογία και την αυθεντική ντοπιολαλιά, τέθηκε το αμείλικτο ερώτημα.

Λιμουζίν ή μιγάς; Ήταν αυθεντικής γαλλικής καταγωγής τελικά το θύμα ή μήπως όχι, αφού μπορεί να ήταν γιος ενός ταύρου γάλλου Λιμουζίν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και το τέκνο είναι καθαρόαιμο της ράτσας.

Η λεπτομέρεια αυτή δεν είχε μόνο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, αλλά πρωτίστως οικονομικό. Για τους ελάχιστους κτηνοτρόφους που επιμένουν να κρατούν ζωντανά τα ορεινά χωριά, τα ζώα τους δεν είναι απλώς κεφάλαιο, είναι η ίδια τους η επιβίωση. Και όταν η εμπορική αξία ενός καθαρόαιμου αναπαραγωγικού ταύρου αγγίζει ή και ξεπερνά τις 5.000 ευρώ, η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα.

Η αυλαία της δικαστικής διαμάχης έπεσε με την αθώωση του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη του ταύρου – εισβολέα. Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι Δημήτρης Κρούπης και Παναγιώτης Κατσαντώνης.