Πολύ αυστηρός ο νέος ΚΟΚ για όσους παρκάρουν το συμβατικό Ι.Χ. τους σε θέση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Πιο αυστηρή γίνεται η νομοθεσία αν παρκάρετε το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο σας σε θέση που προορίζεται για φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Αυτό ισχύει τόσο για τα θερμικά, όσο και για ηλεκτρικά και plug-in hybrid που απλώς έχουν παρκάρει χωρίς να είναι στην πρίζα.

Μόνο για οχήματα που… φορτίζουν

Σύμφωνα με όσα παραθέτει το άρθρο 38 του νέου ΚΟΚ, η στάση ή στάθμευση απαγορεύεται σε θέση ή σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με μία εξαίρεση: τα ηλεκτροκίνητα οχήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους.

Αν παρκάρει θερμικό (βενζίνη ή diesel) σε θέση φόρτισης, είναι παράβαση.

Αν παρκάρει ηλεκτρικό ή plug-in hybrid αλλά δεν φορτίζει, πάλι είναι παράβαση. Αυτό ισχύει και για αυτοκίνητα που φόρτιζαν, αλλά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Από την στιγμή που σταματήσει η φόρτιση, το αυτοκίνητο βρίσκεται παράνομα στη θέση.

Πόσο είναι το πρόστιμο και τι ποινή έχει;

Η συγκεκριμένη παράβαση, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και σημαίνει:

-30 € χρηματικό πρόστιμο

-αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες

Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο κύρωσης είτε μιλάμε για θερμικό όχημα είτε για ηλεκτρικό ή plug-in που δεν φορτίζει.

Πινακίδες, άδεια και πώς τις παίρνεις πίσω

Για παραβάσεις στάθμευσης όπου προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης, πρόσεξε τα παρακάτω:

Όταν η αφαίρεση διπλώματος δεν γίνεται αμέσως και επί τόπου, τότε αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδες).

Οι πινακίδες επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης.

Τι ισχύει για leasing ή ενοικιαζόμενο

Για μισθωμένα οχήματα (leasing ή rent a car), τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ισχύει το ίδιο σε parking mall ή supermarket;

Σημαντική σημείωση είναι ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται σε οδούς και χώρους όπου υπάρχει δημόσια κυκλοφορία, ακόμη κι αν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (υπόγειο, υπέργειο ή υπαίθριο), με ελεύθερη πρόσβαση ή με πληρωμή.

Άρα, σε ένα parking mall ή supermarket, οι κυρώσεις επιβάλλονται κανονικά μιας και πρόκειται για χώρο δημόσιας κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση. Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για να «δέσει» η παράβαση.