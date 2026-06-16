Μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει πως «Το Ασφαλιστικό Κενό είναι Κενό Κατανόησης»

Η μελέτη της Munich Re: RiskScan 2026, αποκάλυψε την μικρότερη ανησυχία εκ μέρους των καταναλωτών για τις ζημιές που προκαλούν οι πλημμύρες, σε σύγκριση με το τι πιστεύουν οι ασφαλιστικοί επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις, οι οποίοι κατέταξαν τις πλημμύρες ως μία από τις δύο πιο πιεστικές φυσικές καταστροφές.

Με λίγα λόγια, ιδιώτες και οικογένειες παραμένουν ανασφάλιστοι γιατί δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο, που έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν.

Στην χώρα μας αυτό ισχύει και για τις φωτιές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αφανίζουν περιουσίες.

Αυτό το κενό γνώσης υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τον κίνδυνο πλημμύρας που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την κατοικία τους.

Ένα άλλο χάσμα μεταξύ γνώσης και δράσης σχετίζεται με τους κυβερνοκινδύνους.

Παρόλο που αναγνωρίζονται από όλα τα ακροατήρια ως σημαντική ανησυχία, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων κυβερνοκινδύνων τόσο στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις όσο και στις οικογένειες.

Αυτό το «κενό σωστής πληροφόρησης» ουσιαστικά καλείται να το καλύψει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Για να το κάνει όμως αυτό θα πρέπει να μάθει τα νούμερα όπως για παράδειγμα το κόστος των ζημιών που έγιναν, τις αποζημιώσεις που δόθηκαν, την διαφορά μεταξύ τους και να βρει έναν όμορφο τρόπο να τα παρουσιάσει.

Επίσης θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τις βασικές εξαιρέσεις και φυσικά να ρωτήσει τον πελάτη αν έχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που υποστεί ζημιές ενώ είναι ανασφάλιστος.

Η έρευνα λοιπόν συνδέει το Ασφαλιστικό Κενό με το Κενό κατανόησης των κινδύνων, όμως μήπως το Ασφαλιστικό Κενό σχετίζεται με το Κενό των Ασφαλιστικών υπηρεσιών που θα έπρεπε να παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής;