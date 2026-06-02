Ασφαλιστικό κενό για ακραίες πυρκαγιές: Ένα σχεδιάγραμμα 1000 λέξεις!

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αυτό του Ασφαλιστικού κενού, γίνεται για την Ελλάδα εν όψη του καλοκαιριού, πολύ έντονο.

Θυμίζουμε ότι Ασφαλιστικό κενό είναι η διαφορά ανάμεσα στις ζημιές που συνέβησαν από ένα γεγονός και στις Ασφαλισμένες ζημιές για το ίδιο κενό.

Σύμφωνα με την Eiopa, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών συντάξεων, τα κενά ασφαλιστικής προστασίας ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με έκθεση της: «Οι χώρες με τα μεγαλύτερα κενά προστασίας είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία ​​και η Ρουμανία.

Η Γαλλία, η Ισπανία και το Βέλγιο έχουν τα μικρότερα κενά, με λιγότερο από 20% των ζημιών να μην είναι ασφαλισμένες.

Συγκρίνοντας τις ζημίες που δεν είναι ασφαλισμένες ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), η Ελλάδα, ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Βουλγαρία, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο».

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως από όλα τα ακραία φυσικά φαινόμενα, το μεγαλύτερο Ασφαλιστικό κενό, με βάση ιστορικά στοιχεία, είναι οι πυρκαγιές.

Οι πελάτες μας που έχουν συμβόλαια ζωής και δεν έχουν Ασφαλίσει την κατοικία τους, καλό είναι να ενημερωθούν, πως το Ασφαλιστικό κενό για τις ασυνήθεις πυρκαγιές στην Ελλάδα, είναι πραγματικά τεράστιο:

Το μεγάλο Ασφαλιστικό κενό στις ακραίες πυρκαγιές. Sources: Moody’s, European Environment Agency. Ιστορικά στοιχεία.

Ας δείξουμε λοιπόν σε κάθε πελάτη το διάγραμμα για να επιλέξει συνειδητά, σε ποια κατηγορία ζημιών έχει τη δυνατότητα να ανήκει. Η τυχαιότητα είναι αδυσώπητη και δεν εξαιρεί κανένα.