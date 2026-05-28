ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Ν. Κεραμέως: Περισσότερες συλλογικές συμβάσεις σημαίνει καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους

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«Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία επτά χρόνια και η ανεργία είναι σήμερα 10 μονάδες χαμηλότερη», ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», σημειώνοντας ότι σχεδόν 600.000 πολίτες που δεν εργάζονταν έχουν πλέον βρει δουλειά.

Όπως ανέφερε, η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, με έμφαση στην πλήρη απασχόληση και στις αποδοχές. Υπογράμμισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι σημαντική, ωστόσο κρίσιμο ρόλο για τη βελτίωση του μέσου μισθού παίζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. «Περισσότερες συλλογικές συμβάσεις σημαίνει καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους», είπε.

Αναφερόμενη στο brain gain, σημείωσε ότι την περίοδο της κρίσης περίπου 735.000 Έλληνες, κυρίως υψηλού μορφωτικού επιπέδου, έφυγαν στο εξωτερικό. Όπως είπε, το Υπουργείο Εργασίας οργανώνει δράσεις σε χώρες με ισχυρή ελληνική παρουσία, σε συνεργασία με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, με στόχο την επιστροφή εργαζομένων στην Ελλάδα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «rebranding του ελληνικού Δημοσίου», υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Ελλάδα δεν θυμίζει τη χώρα που άφησαν πίσω τους πολλοί νέοι την περίοδο της κρίσης.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στα φορολογικά κίνητρα που,όπως είπε, συμβάλλουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη δημιουργία καλύτερων όρων εργασίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην ισότητα στις αμοιβές, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο έχει έτοιμο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Όπως τόνισε, στόχος είναι οι αμοιβές να καθορίζονται από την εργασία, τα προσόντα και την αξία κάθε εργαζόμενου και όχι από το φύλο ή άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προηγήθηκε εκτενής διάλογος με κοινωνικούς φορείς και ενσωμάτωση προτάσεων.

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως δήλωσε αισιόδοξη για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, ειδικά ως προς την ενίσχυση της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επένδυση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Σία Κοσιώνη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Newsbeast Events με συνεργάτη επικοινωνίας την Tsomokos Communications.

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Από αριστερά: Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος

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Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

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Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος

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