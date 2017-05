Μία ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος –Στόχος της ΕΑΕ η προστασία του καταναλωτή (video)

Μετά το πολύ επιτυχημένο συνέδριο για το συνταξιοδοτικό η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις σε επίκαιρα θέματα. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία, μία ημερίδα με θέμα «Seminars in Progress: Η καμπύλη επιτοκίων στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας και οι προσαρμογές της», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Χατζηβασίλογλου, μέλος της Διεύθυνση Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 και ώρες 6:00 - 9:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Μπορεί το θέμα να ακούγεται ιδιαίτερα τεχνικό αλλά αφορά όλη την ασφαλιστική αγορά και τον Έλληνα ασφαλισμένο, αφού ανάλογα με την πορεία των αποδόσεων, άρα των επιτοκίων, θα κινηθούν και τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών, οι καταβολές αποζημιώσεων στα επενδυτικού τύπου συμβόλαια ζωής, η οικονομική υγεία της ασφαλιστικής αγοράς.

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, όπως ανέφερε και στην κάμερα του nextdeal.gr ο πρόεδρος της ΕΑΕ και διευθύνων σύμβουλος της Generali Hellas κ. Πάνος Δημητρίου, στόχο έχει να ενισχύει τον διάλογο γύρω από τα θέματα –προκλήσεις που προκύπτουν από το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η κοινοτική οδηγία Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), να συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης μεταξύ των ειδικών με σκοπό εν κατακλείδι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφαλιστική αγορά και η αξιοπιστία της, προς όφελος του Έλληνα ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΑΕ, η Φερεγγυότητα ΙΙ περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αποτιμήσεων συνεπές με τις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η καμπύλη επιτοκίων διαδραματίζει κομβικό ρόλο, τόσο στην προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προβλέψεις, όσο και στην εκτίμηση των μελλοντικών αποδόσεων των στοιχείων ενεργητικού. Η καμπύλη επιτοκίων στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ αποτελείται από δύο διακριτά μέρη: την βασική καμπύλη επιτοκίων άνευ κινδύνου καθώς και τις διάφορες προσαρμογές της.

Στο παραπάνω πλαίσιο σύμφωνα με την ΕΑΕ, η παρουσίαση εστίασε:

α) στον τρόπο που υπολογίζεται η βασική καμπύλη των επιτοκίων άνευ κινδύνου: θα γίνει παρουσίαση της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας υπολογισμού, με αναφορά στα επιτόκια των swap και στην μέθοδο Smith-Wilson, ενώ παράλληλα θα γίνει επεξήγηση της βασικής ορολογίας, όπως interpolation vs extrapolation, Last Liquid Point (LLP), Ultimate Forward Rate (UFR), speed of convergence (SoC).

β) στην ανάλυση των διαφόρων προσαρμογών: θα γίνει παρουσίαση των βασικών προσαρμογών, όπως η προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης (matching adjustment - MA) και προσαρμογή μεταβλητότητας (volatility adjustment - VA), της μεθοδολογίας υπολογισμού της VA και θα συζητηθεί η επίπτωσή της στις τεχνικές προβλέψεις.

Τέλος, για τα ανωτέρω θέματα έγινε παρουσίαση των τρεχουσών δημόσιων συζητήσεων επί αυτών των θεμάτων.